Gündem 26 yıl sonra yakalandı
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Elazığ haberleri: 26 yıl sonra yakalandı

26 yıl sonra yakalandı

Elazığ’da birini öldürdüğü gerekçesi ile 26 yıldır aranan F.S (50) adlı şahıs Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

Haber Merkezi İHA
Şahıs mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.
Şahıs mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, 1994 yılında Elazığ’da kan davalı olduğu bir şahsı öldüren F.S ardından ortadan kayboldu. O günden beri güvenlik güçleri tarafından aranan şahsın Yalova’nın Seyrantepe Mahallesi’nde ikamet ettiği istihbaratına ulaşan Yalova Jandarması şahsı fiziki takibe aldı.

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Sık sık adres değiştirerek güvenlik güçlerinden saklanmayı başardığı öğrenildi

Şahıs İstanbul’dan Yalova’ya gelen Negmar’a ait bir feribottayken ekipler tarafından kıs kıvrak yakalandı. Şahsın başkasına ait bir kimliği kullandığı tespit edildi. F.S’nin yapılan sorgusunda bugüne kadar sürekli kılık değiştirerek ve sık sık adres değiştirerek güvenlik güçlerinden saklanmayı başardığı öğrenildi.

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Ardından mahkemeye sevk edilen F.S’nin “Kan Gütme Saiki ile Kasten Öldürme” suçundan dolayı 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirtildi. Şahıs mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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