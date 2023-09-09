265 personel deprem felaketinin yaşandığı Fas'a gitmek için hazır

Fas için AFAD, Sağlık Bakanlığı UMKE, Türk Kızılay ve diğer STK'lardan 265 personel hazırlandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamada, Fas'ın Marakeş şehri yakınlarında bugün Türkiye saati ile 01.17'de 6,9 büyüklüğünde bir deprem gerçekleştiği hatırlatıldı.
Açıklamada, "Fas'tan uluslararası yardım çağrısı gelmesi durumunda bölgeye intikal etmek üzere; AFAD, Sağlık Bakanlığı UMKE, Türk Kızılay ve diğer STK'lardan toplam 265 personel harekete hazırdır. Ayrıca 1000 adet çadırın bölgeye ulaştırılması için Faslı yetkililerden çağrı beklemekteyiz. Depremden etkilenen Fas halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunarız. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Fas'a gönderilecek ilk ekip tüm hazırlıklarını tamamladı
Ankara Birim personeli, Fas'taki deprem için Ankara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde toplandı.
Uluslararası yardım çağrısı gelmesi halinde deprem bölgesine gidecek personele, bina yapıları, ülkenin sağlık durumu ve hasar alan yerlerde yapılacak çalışmalara ilişkin bilgi verildi.
AFAD Ankara Arama Kurtarma Birlik Müdürü Hüsamettin Kars, Fas'ta gece saatlerinde meydana gelen deprem bilgisinin kendilerine ulaşması üzerine çalışmaları başlattıklarını belirtti.
Uluslararası akreditasyonu bulunan bir ekip olduklarını söyleyen Kars, bölgede 10 gün boyunca kendi kendilerine yetebilecek seviyede hazırlıklarının olduğunu ifade etti.
"Başkanlığımızın çıkış talimatını bekliyoruz"
Hazırlıkların tamamladığını belirten Kars, şunları kaydetti: