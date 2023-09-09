265 personel deprem felaketinin yaşandığı Fas'a gitmek için hazır

"Ekiple alakalı arama kurtarma malzemeleri, 10 gün kendi kendimize yetecek şekilde iaşemiz, barınma çadırlarımız ve ihtiyaç duyulan her şeyi hazırladık. Başkanlığımızın çıkış talimatını bekliyoruz. Biz çıkış için hazır durumdayız. Ankara Birlik Müdürlüğü olarak birlik müdürü dahil 20 kişiyiz. AFAD, Kızılay, UMKE ve diğer STK'lerle beraber çıkışa hazır bekletilen sayı 265. Gelen talimat arama kurtarma yönünde orada çok sayıda binanın yıkıldığı söyleniyor. Fas'la alakalı ekibimizi, iklim durumu, hava koşulları, güvenlik uygulamaları ve salgın hastalıklar gibi durumlar konusunda bilgilendirdik."