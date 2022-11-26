27 bin sözleşmeli hekim atanacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15 Ocak’a kadar 27 bin sözleşmeli hekimin açıktan atamalarının yapılacağını bildirdi. Koca, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığının bütçesi hakkında milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Sözleşmeli hekim kadrolarını da yaygınlaştırdıklarını kaydeden Koca “Sıkıntı çektiğimiz yerlerde hekim istihdamını teşvik ediyoruz. En geç Ocak 15’e kadar 27 bin sözleşmeli hekimin açıktan atamalarını yapacağız” bilgisini verdi. Artan hekim sayısına paralel ayrılan hekim sayısının yükselmesine dikkat çeken Koca, “İstifa eden hekim sayısında azalış yanında memuriyete geri dönen hekim sayısında önemli bir artış olduğunu ifade etmem gerekir. Beyaz reform sonrasında yani ağustos sonrasında istifayla ayrılan uzman hekim sayısı aylık 2 haneli rakamlara düştü. Eylül ayında ayrılan uzman hekim sayımız 204, Ekim ayında 113, Kasım ayında bugün itibarıyla 70 kişi olmuştur. Ocak 15’e kadar sözleşmeli kadrolarla daha yoğun bir şekilde olacak kimsenin bu konuda endişesi olmasın, artık kamu güvenilir bir liman oldu” dedi.

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