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ANKARA

27 ilde 'Tırpan' operasyonu: Organize suç örgütlerine yönelik 389 gözaltı kararı var

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) ekiplerince, mafya tipi 13 organize suç örgütü ile bu örgütlere silah temin eden 28 ayrı suç grubuna yönelik 27 ilde eş zamanlı 'TIRPAN' operasyonu başlatıldı.

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Haber Merkezi DHA
27 ilde Tırpan operasyonu: Organize suç örgütlerine yönelik 389 gözaltı kararı var
27 ilde eş zamanlı "Tırpan" operasyonu başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre KOM ekiplerince, 21 Mayıs'ta turizm sezonu öncesi yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği sahil şeridi ve turistik illeri kapsayan 8 ilde eş zamanlı 'Sahil Rüzgarı', 5 Ekim'de turizm sezonunun sonunda yerel ve bölgesel organize suç örgütü faaliyetlerinde bulunan ve bu suç örgütlerine silah temini gerçekleştirdikleri anlaşılan suç gruplarına yönelik 9 ilde 'Sahil Rüzgarı-2' operasyonları geçekleştirilmiş, 357 şüpheliye işlem yapılmıştı.

386 GÖZALTI KARARI

Devam eden süreçte yapılan çalışmalar kapsamında; insanlar üzerinde baskı, cebir, tehdit ve şiddet yöntemlerini kullanarak kendilerini devletin erklerinden üstün göstermeye çalışan mafya tipi organize suç örgütleri ve bu örgütlere silah temini sağlayan suç gruplarına yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 27 ilde toplam 389 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

DHA

TIRPAN OPERASYONU

  • KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, 13 organize suç örgütü ve bu örgütlere silah temin eden 28 suç grubuna üye şüphelilerin yakalanması için 'TIRPAN' operasyonu başlatıldı.

Adana, Ankara, Antalya, İstanbul, İzmir, Bursa, Balıkesir, Diyarbakır, Mersin, Muğla, Aydın, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Çanakkale, Denizli, Düzce, Elazığ, Gaziantep, Karabük, Konya, Malatya, Mardin, Rize, Samsun, Şanlıurfa ve Tekirdağ'da şüphelilerin belirlenen adreslerine şafak vakti eş zamanlı baskın yapıldı. 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'örgütün faaliyetleri kapsamında yağma', 'tefecilik', 'tehdit' suçlarını gerçekleştirdiği belirlenen şüphelilerden bazıları gözaltına alındı. Operasyon devam ediyor.

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