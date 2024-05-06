28 Şubat davası ertelendi: Dönemin Devlet Bakanı'nın ifadesi alınacak

Türkiye'nin tarihine ''postmodern darbe'' olarak geçen ve hem toplumda hem de siyasette büyük etkileri bulunan 28 Şubat post modern askeri darbesinin üzerinden tam 27 yıl geçti.





Tarihe kara bir leke olarak geçen süreçle ilgili dava devam ediyor.





Dava ertelendi





28 Şubat Davası'nın bugün yapılan duruşmasından erteleme kararı çıktı.





Mahkeme, davanın bir sonraki duruşmasının 9 Eylül'de görülmesine karar verdi.





Namık Kemal Zeybek "tanık" olarak ifade verecek





Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 28 Şubat davasının son duruşmasında, dönemin Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü ATA Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, "tanık" olarak ifade verecek.





ATA Parti Genel Başkanı Zeybek, yaptığı açıklamada, o dönemde hükümette Devlet Bakanlığı yaptığını, aynı zamanda Hükümet Sözcüsü olduğunu hatırlattı.





"Mahkemeye gidip bütün bildiklerimi paylaşacağım"





Zeybek, "Sayın Abdullah Gül ile dönüşümlü olarak Hükümet Sözcülüğü görevini yerine getiriyordum. Elbette döneme ait çok bilgim var. Mahkemeye gidip bütün bildiklerimi paylaşacağım." ifadelerini kullandı.





28 Şubat davası





28 Şubat davasında yargılanan 103 sanıktan, aralarında dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, Genelkurmay 2. Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir, Genelkurmay Harekat Başkanı emekli Orgeneral Çetin Doğan ve eski YÖK Başkanı Prof. Dr. Kemal Gürüz'ün de bulunduğu 21 kişi müebbet hapis cezasına çarptırılmış, 68 sanığın beraatine hükmedilmiş, 10 sanık hakkındaki dava da zaman aşımının dolması, 4 sanık hakkındaki dava da ölmüş olmaları nedeniyle düşürülmüştü.











