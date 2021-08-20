Gündem 28 Şubat davasında tutuklamalar sürüyor Dört isim daha cezaevinde
POLİTİKA

28 Şubat davasında tutuklamalar sürüyor: Dört isim daha cezaevinde

28 Şubat davasında cezası kesinleşen ve haklarında yakalama kararı çıkarılan sanıklardan dördü daha tutuklandı. Dönemin Genelkurmay Harekat Başkanı Çetin Doğan, dönemin Genelkurmay 2'nci Başkanı Çevik Bir ve Hakkı Kılınç'ın ardından, Ankara’da ikamet eden Cevat Temel Özkaynak, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri ve Yıldırım Türker de cezaevine gönderildi.

Haber Merkezi İHA
28 Şubat davasında tutuklamalar sürüyor: Dört isim daha cezaevinde
28 Şubat davasında cezası kesinleşen emekli generaller Çetin Doğan ile Çevik Bir gözaltına alınmıştı.

Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 28 Şubat davasının sanıklarının, bulundukları şehirlerde tutuklanarak cezaevine gönderilme işlemleri devam ediyor.

DÖRT İSİM DAHA CEZAEVİNDE

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca çıkarılan yakalama kararının ardından müebbet hapis cezası alan 14 sanıktan Ankara’da ikamet eden Cevat Temel Özkaynak, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri ve Yıldırım Türker cezaevine gönderildi.

  • Ankara’da teslim olan 4 isim dışında Çevik Bir ve Çetin Doğan Muğla’da, Hakkı Kılınç da Antalya’da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

NE OLMUŞTU?

Daha önce Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin onadığı ceza, yargılamayı yapan Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesine gelen dava dosyasıyla birlikte 14 sanık hakkında müebbet hapis cezası verilmişti. İnfaz savcılığına gönderilen dosyaların incelenmesinin ardından aralarında Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Doğan, Çetin Saner, Çevik Bir, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Hakkı Kılınç, İdris Koralp, İlhan Kılıç, Kenan Deniz, Vural Avar ve Yıldırım Türker isimlerinin yer aldığı sanıklar hakkında tutuklama kararı çıkarılmıştı.

Doğan ve Bir cezaevinde
GÜNDEM
Doğan ve Bir cezaevinde

Emekli Orgeneral Çevik Bir Milas'ta tutuklandı
GÜNDEM
Emekli Orgeneral Çevik Bir Milas'ta tutuklandı

28 Şubat sanıklarının rütbeleri sökülmesi için Genelkurmay Başkanlığı’na yazı gönderildi
GÜNDEM
28 Şubat sanıklarının rütbeleri sökülmesi için Genelkurmay Başkanlığı’na yazı gönderildi
Abone Ol Google News
Hapishaneden devlet başkanlığına

Hapishaneden devlet başkanlığına

​Çin'in gözü trilyonlarca dolar değerindeki madenlerde.
Günde üç ton üretiyor

Günde üç ton üretiyor

​Siyaset bilimi okuyan genç, dede mesleğine yöneldi.
Mehmetçik şefkati: Türk askeri Kabildeki kontrol noktasında annesinden ayrı düşen Hadiya bebeğe sahip çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afganistan açıklaması

Altı yerli silah<br>ilk kez görücüye çıktı

Altı yerli silah
ilk kez görücüye çıktı

​Fuarda katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

​Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.