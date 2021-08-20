28 Şubat davasında tutuklamalar sürüyor: Dört isim daha cezaevinde 28 Şubat davasında cezası kesinleşen ve haklarında yakalama kararı çıkarılan sanıklardan dördü daha tutuklandı. Dönemin Genelkurmay Harekat Başkanı Çetin Doğan, dönemin Genelkurmay 2'nci Başkanı Çevik Bir ve Hakkı Kılınç'ın ardından, Ankara’da ikamet eden Cevat Temel Özkaynak, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri ve Yıldırım Türker de cezaevine gönderildi.

Haber Merkezi 20 Ağustos 2021, 11:48 Son Güncelleme: 20 Ağustos 2021, 12:03 İHA