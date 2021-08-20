28 Şubat davasında tutuklamalar sürüyor: Dört isim daha cezaevinde

Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 28 Şubat davasının sanıklarının, bulundukları şehirlerde tutuklanarak cezaevine gönderilme işlemleri devam ediyor.
DÖRT İSİM DAHA CEZAEVİNDE
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca çıkarılan yakalama kararının ardından müebbet hapis cezası alan 14 sanıktan Ankara’da ikamet eden Cevat Temel Özkaynak, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri ve Yıldırım Türker cezaevine gönderildi.
- Ankara’da teslim olan 4 isim dışında Çevik Bir ve Çetin Doğan Muğla’da, Hakkı Kılınç da Antalya’da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
NE OLMUŞTU?
Daha önce Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin onadığı ceza, yargılamayı yapan Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesine gelen dava dosyasıyla birlikte 14 sanık hakkında müebbet hapis cezası verilmişti. İnfaz savcılığına gönderilen dosyaların incelenmesinin ardından aralarında Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Doğan, Çetin Saner, Çevik Bir, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Hakkı Kılınç, İdris Koralp, İlhan Kılıç, Kenan Deniz, Vural Avar ve Yıldırım Türker isimlerinin yer aldığı sanıklar hakkında tutuklama kararı çıkarılmıştı.