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ANKARA

28 Şubat davasında yeni gelişme: Yargıtay bin 700 klasörlük dosyayı istedi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 14 sanık hakkında hükmü kesinleşen ve infazına başlanan, 1700 klasörden oluşan 28 Şubat dava dosyasını, sanık avukatlarının itirazı üzerine yerel mahkemeden istedi.

Haber Merkezi DHA
28 Şubat davasında yeni gelişme: Yargıtay 1700 klasörlük dosyayı istedi
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Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi’nin 28 Şubat davasına ilişkin temyiz incelemesini 9 Temmuz'da tamamlamasının ardından Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi, cezası kesinleşen 14 kişi hakkındaki hükmün kesinleşme kararını 18 Ağustos'ta infaz savcılığına gönderdi. Müebbet hapis cezasına çarptırılan, aralarında Çevik Bir ve Çetin Doğan'ın da bulunduğu 14 emekli general hakkında 19 Ağustos'ta tutuklamaya yönelik yakalama kararı verildi. Sonraki günlerde yakalanan sanıklar, hükmün infazı için cezaevine gönderildi.

YARGITAY BİN 700 KLASÖRLÜK DOSYAYI İSTEDİ

İnfaz kararının ardından sanık avukatları, yeniden yargılama yapılması için gerekli koşullar oluştuğu gerekçesiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na itirazda bulundu. Bunun üzerine Başsavcılık, itirazları değerlendirmek için 28 Şubat davasını karara bağlayan Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nden 1700 klasörden oluşan dosyayı istedi. Dosyanın, önümüzdeki günlerde mahkeme tarafından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderileceği öğrenildi.

Bu aşamadan sonra savcılık, itirazı yerinde görmesi halinde gereğinin yapılması için dosyayı Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi’ne gönderecek. İtiraz yerinde bulunmazsa sanık avukatlarının talebi reddedilecek. Ceza dairesi, önceki kararında herhangi bir değişiklik yapmaması durumunda nihai karar için dosyayı Yargıtay Ceza Genel Kurulu’na iletecek.

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YENİDEN YARGILAMA 22 KASIM'DA

Ayrıca Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi tarafından, temyiz incelemesi sonucu haklarındaki hüküm bozulan sanıklardan, aralarında dönemin YÖK Başkanı Prof. Dr. Halil Kemal Gürüz, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Hayri Bülent Alpkaya ve dönemin Genelkurmay Adli Müşaviri Muhittin Erdal Şenel'in de bulunduğu sanıkların yeniden yargılanmasına 22 Kasım'da başlanacak.

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