Gündem 28 Şubat döneminde emniyet müdürü olan Kemal Sonunur İçki içmediğim için Meral Akşener beni sürdü
POLİTİKA

28 Şubat döneminde emniyet müdürü olan Kemal Sonunur: İçki içmediğim için Meral Akşener beni sürdü

Eski Emniyet Müdürü Kemal Sonunur, 28 Şubat döneminde İçişleri Bakanı olarak görev yapan Meral Akşener ile ilgili dikkat çeken iddialarda bulundu. "İçki içmediğim için Meral Akşener beni sürdü" diyen Sonunur, o dönem İBB Başkanı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyla ilgili devreye girdiğini söyledi. Erdoğan'ın yatay geçiş yazısı yazarak kendisini İstanbul’da Zabıta Daire Başkanı yapmak istediğini belirten Sonunur, ancak Akşener’in onaylamadığını ifade etti.

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Haber Merkezi Diğer Yeni Şafak
28 Şubat döneminde emniyet müdürü olan Kemal Sonunur: İçki içmediğim için Meral Akşener beni sürdü
​Eski Emniyet Müdürü Kemal Sonunur

Eski Emniyet Müdürü Kemal Sonunur, 28 Şubat sürecinde alkol almadığı için o dönemin İçişleri Bakanı Meral Akşener tarafından Etimesgut'tan Niğde'ye sürüldüğünü iddia etti.

Millet Haber Ajansı’na konuşan Sonunur, “Etimesgut İlçesi Emniyet Müdürü olarak Erol Tutal Paşa beni yemeğe davet etti. İçeri girdiğimde masalarda kiloluk alkoller vardı. Orada 28 Şubat’ın şerefine kutlama yapıyorlardı. Erol Paşa ayağa kalktı, önüme boş bardağı sürdü, içine alkol koydu buyur Kemal Müdürüm diyerek şerefine kadeh kaldırıyoruz dedi. Bende alkol almadığımı bunun yerine su, kola, ayran içiyim dedim oda, olur mu bir yudum al bırak dedi. Ben de 1986’da hanımımla hacca gittim ben bunu içmem size saygım sonsuz, kafana sık deyin kafama sıkıyım ama bunu içmem dedim. Daha sonra bana müsaade diyerek oradan ayrıldım. 2 gün sonra tayinimin çıktığını öğrendim. Anladım ki Erol Paşa İçişleri Bakanı olan Meral Akşener’e söyledi o’da benim tayinimi Niğde’ye çıkarttı” dedi.

28 Şubat döneminde emniyet müdürü olan Kemal Sonunur: İçki içmediğim için Meral Akşener beni sürdü
OYNAT 02:15
28 Şubat döneminde emniyet müdürü olan Kemal Sonunur: İçki içmediğim için Meral Akşener beni sürdü
Eski Emniyet Müdürü Kemal Sonunur, 28 Şubat döneminde İçişleri Bakanı olarak görev yapan Meral Akşener ile ilgili dikkat çeken iddialarda bulundu. 'İçki içmediğim için Meral Akşener beni sürdü' diyen Sonunur, o dönem İBB Başkanı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyla ilgili devreye girdiğini söyledi. Erdoğan'ın yatay geçiş yazısı yazarak kendisini İstanbul'da Zabıta Daire Başkanı yapmak istediğini belirten Sonunur, ancak Akşener'in onaylamadığını ifade etti.

ERDOĞAN DEVREYE GİRDİ

Sonunur, O zaman İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Recep Tayyip Erdoğan’a durumu anlattığını, Erdoğan’ın yatay geçiş yazısı yazarak, İstanbul’da Zabıta Daire Başkanı yapmak istediğini ancak Meral Akşener’in onaylamadığını söyledi.

Meral Akşener: 28 Şubat döneminde başı açık bir kadın başörtüsüne el uzatmadı
GÜNDEM
Meral Akşener: 28 Şubat döneminde başı açık bir kadın başörtüsüne el uzatmadı

Meral Akşener: 28 Şubat döneminde başı açık bir kadın başörtüsüne el uzatmadı
OYNAT 00:37
Meral Akşener: 28 Şubat döneminde başı açık bir kadın başörtüsüne el uzatmadı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kendisinin de destek verdiği 28 Şubat dönemine ilişkin konuştu. Akşener, 'Kadının başörtüsü üzerinden bir kavga vardı 'başı açık, kapalı' diye. O zaman o kadınlar birbirlerine düşmediler. Başı açık kadın başı kapalı kadının başörtüsüne elini uzatmadı.' dedi. Akşener'in bu sözleri o dönemde başörtülü olduğu için 'Kes sesini. Konuşmaya hakkın yok' denilerek mezuniyet töreninde saldırıya uğrayan Zöhre Uçar ve Hülya Öztaş'ı akıllara getirdi.
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