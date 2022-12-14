Gündem 28 Şubat oyununa izin vermeyiz Mağdurlar siyasetin aparatı değildir
ANKARA

28 Şubat oyununa izin vermeyiz: 'Mağdurlar siyasetin aparatı değildir'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Meclis’teki bütçe görüşmelerinde taciz ve istismarın insanlık suçu olduğunu belirterek, bunun siyasi malzeme yapılmasına da karşı olduklarını söyledi. Oktay, “28 Şubat sürecine benzer bir oyunun başlatılması girişimlerine asla göz yummayacağız! Bunu da özellikle ifade etmek isterim” dedi.

Abone Ol Google News
Uğur Duyan Resul Ekrem Şahan Yeni Şafak
28 Şubat oyununa izin vermeyiz: Mağdurlar siyasetin aparatı değildir
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, küçük yaştaki çocuğa istismar vakası üzerinden 28 Şubat benzeri bir oyunun kurulmasına izin vermeyeceklerini söyledi. “Mağdurlar, siyasetin aparatı değildir” ifadelerini kullanan Oktay, “Bahsi geçen olayla ilgili öncelikle bir baba sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak şunu söylemek isterim: taciz, istismar gibi olayların tümü amasız şartsız bir insanlık suçudur, faili kim olursa olsun lanetliyorum” dedi.

ASLA GÖZ YUMMAYACAĞIZ

Meclis’te konuşan Oktay şunları kaydetti: “Adil yargılamanın sonucunu beklemeden tarafları yaftalamak, toplumda ayrışma oluşturmak topluma da hiçbir siyasi partiye de çıkar sağlamaz. İddia edilen bu insanlık suçunun belli inanç gruplarına yönelik suçlayıcı ifadelerle genellemek suretiyle yapılmaya çalışılanı da görüyoruz. Bu vesileyle Sayın Kılıçdaroğlu ve 6’lı masaya Sayın Aslı Baykal’ın dün paylaştığı twitter mesajlarını özellikle hatırlatmak isterim… 28 Şubat sürecine benzer bir oyunun başlatılması girişimlerine asla göz yummayacağız! Bunu da özellikle ifade etmek isterim.”

CHP FETÖ İLE KOL KOLA

TBMM Genel Kurulu’nda Cumhurbaşkanlığı’nın 2023 Bütçesi görüşmelerinde de konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Terör örgütleriyle mücadeleye değindi. Oktay, CHP sıralarına dönerek, “FETÖ’nün siyasi ayağından söz edenler oldu. FETÖ ile kol kola olan sizsiniz! FETÖ’cülere sahip çıkan sizsiniz! Sizin genel başkanınız bu hainlere af vaat ediyor, FETÖ’nün siyasi ayağını görmek istiyorsanız ona bakacaksınız!” açıklamasında bulundu. Oktay, HDP’lilere ise “Siz ancak terör örgütünün sözcülüğünü üstlenirsiniz! Kürt kardeşlerimizi temsil edemezsiniz! Bizim Kürt vatandaşımızla, sizin hiçbir alakanız yoktur” dedi.

Duruşma 30 Ocak’ta: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın itirazı üzerine tarih öne çekildi
GÜNDEM
Duruşma 30 Ocak’ta: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın itirazı üzerine tarih öne çekildi

ABDden PKKya radar sistemi

ABD'den PKK'ya radar sistemi

​90 ve 40 araçlık iki konvoy daha.
30 ilde bahis operasyonu

30 ilde bahis operasyonu

​808 milyon TL'ye el konuldu.
CHPnin ikinci yüzyılı da aynı

CHP'nin ikinci yüzyılı da aynı

​Vakıf ve cemaatleri hedef alıp tehdit ettiler.
28 Şubat oyununa izin vermeyiz

28 Şubat oyununa izin vermeyiz

​'Mağdurlar siyasetin aparatı değildir'
EYT bu ay neticelenecek

EYT bu ay neticelenecek

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan'a gitti.
Rezil herif

Rezil herif

​Peygamber Efendimiz'e hakaret etti.

Aday olmak istiyorum

Aday olmak istiyorum

​CHP lideri Kılıçdaroğlu 6'lı masaya göz kırptı.
İngiltere'de ulaşım felç

İngiltere'de ulaşım felç

48 saatlik grev günlük hayatı vurdu.
Duruşma 30 Ocak'ta

Duruşma 30 Ocak'ta

​Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın itirazı üzerine tarih öne çekildi.
7. zirve

7. zirve

​Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP lideri Bahçeli ile bir araya geldi.
İzmir'de sel 1 can aldı

İzmir'de sel 1 can aldı

​'Belediyeye sesleniyorum sorunumuz çözülmüyor'
Kıdem kredisine güvence

Kıdem kredisine güvence

​İşveren sıkı sıkıya denetlenecek.
Sanayi yüksek teknolojiyle büyüdü

Sanayi yüksek teknolojiyle büyüdü

​Üretim ekimde yüzde 2,5 arttı.
Selin izleri siliniyor

Selin izleri siliniyor

​İş yerleri devlet ile vatandaş iş birliğiyle temizleniyor.
Sansür ekibini kovdu

Sansür ekibini kovdu

​Musk Twitter'daki manipülasyon grubunun görevine son verdi.
Kemal Tahir bizim hikayemizdir

Kemal Tahir bizim hikayemizdir

​Ketebe Yayınları'ndan AKM'de toplantı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.