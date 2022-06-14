28 Şubat zihniyeti hortladı: Kur’an Kursu şikayetine ret

Ankara Adliyesi’nde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yaz Kur’an kursu açılması sonrası Ankara ve İzmir Baroları, 28 Şubat zihniyetini aratmayan açıklamalarda bulundu. Baroların tehdit dolu açıklamaları kamuoyunda büyük tepki toplarken, tepki çeken bir adım da Halkın Kurtuluş Partisi’nden geldi.

GÜNDEM Adalet Bakanlığından İzmir ve Ankara Barosu’na tepki: 28 Şubat’ın zorba ve dayatmacı zihniyeti hala canlı

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Parti, Ankara Sıhhıye Adliyesi İdari İşler sorumluları ile kararda imzası olan diğer yetkililer hakkında “anayasayı ihlal” ve “görevi kötüye kullanma” iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu dilekçesinde, şikayet edilenlerin Ankara Adliyesi Sıhhıye binasında Kur’an kursu açmalarının laiklik ilkesine aykırı olduğu savunuldu.

HAYAT Tele1 yayınında yine Kur'an kursları hedef alındı: Çocukların beyinleri yıkanıyor

ANAYASA'DA TEMİNAT ALTINDA

Suç duyurusunu karara bağlayan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ihbar edilenler hakkında soruşturmaya yer olmadığına karar verdi. Başsavcılığın kararında, Anayasanın 24. maddesinde herkesin vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahip olduğu, ibadet, dini ayin ve törenlerin serbest olduğu, kişilerin dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamayacakları ve suçlanamayacakları hükmünün yer aldığına dikkat çekildi. Yine aynı maddede, din ve ahlak eğitim ve öğretiminin devletin gözetim ve denetimi altında yapılacağı hükmünün düzenlendiği vurgulanarak, hukuk devletinde laiklik ilkesinin din ve vicdan özgürlüğünün güvencesi olduğu kaydedildi.

REKLAM

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 9. maddesinde de düşünce, vicdan ve din özgürlüğünün düzenlendiği anımsatılarak, belirtilen maddede herkesin düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne sahip olduğu, bu hakkın tek başına veya topluca, açıkça veya özel tarzda ibadet, öğretim, uygulama ve ayin yapmak suretiyle dinini veya inancını açıklama özgürlüğünü de içerdiğinin hüküm altına alındığı bildirildi.

FOTOĞRAF 25 28 Şubat'ta ne oldu? 28 Şubat'ta ne yaşandı? 28 Şubat gerçekleri neler? İşte 28 Şubat ile ilgili tüm bilinmeyenler...<br>28 Şubat, 1997'de Necmettin Erbakan ve Tansu Çiller hükümetinin silahlı kuvvetler tarafından istifaya zorlanmasıyla yaşandı. 28 Şubat'ta ne oldu?<br>27 Mart, 27 Mayıs ve 12 Eylül darbelerinin aksine, askerler 28 Şubat'ta yönetime bizzat el koymadı. Bunun yerine medya üzerinden bir savaş verildi. Askerlerin hükümeti görevden zorla almaması da 28 Şubat'ın \"post-modern darbe\" olarak anılmasına yol açtı. Askerlerin deyimiyle \"demokrasiye balans ayarı\" yapıldı. Necmettin Erbakan'ın genel başkanı olduğu Refah Partisi, tüm medya baskısına rağmen 1995 seçimlerinden birinci parti olarak çıkmayı başarmıştı. Dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, hükümet kurma görevini Erbakan'a vermemek için çok uğraşsa da sonunda mecbur kaldı. Refah'ın hükümeti kurması ve Erbakan'ın Başbakan olmasıyla birlikte Türkiye'de toplu bir cinnet senaryosu sahneye kondu. Halkın seçtiği bir partinin ülkeyi halk adına yönetecek olması başta işadamları olmak üzere pek çok kişiyi rahatsız etti. TÜSİAD'ın, medyanın, askerlerin üçlü koalisyonuyla seçimle gelen iktidar, korku senaryoları ve nihayetinde askeri tanklarla yıkıldı. Ardından Refah Partisi kapatıldı, yöneticilerine siyasi yasak konuldu. 28 Şubat'ta onlarca banka batırıldı, Türkiye milyarlarca dolar zarara uğratıldı. Gayrı safi milli hasılanın üçte biri buharlaştırıldı. Dönemin kuvvetli ve kudretli bir paşası '28 Şubat bin yıl sürecek' demişti. 28 Şubat bin yıl sürmedi şüphesiz ama ülkeye verdiği zararlar uzun süre devam etti. Türkiye, 28 Şubat dönemi ile telafisi imkânsız bir döneme girmişti. “Şeriat geliyor\" şeklinde oluşturulan algı politikasının ardından, özellikle başörtüsüyle okumak isteyenlere büyük bir linç kampanyası başlatılmıştı. Tek istekleri eğitimlerine devam etmek olan imam hatip ve üniversite öğrencilerine okul kapıları birer birer kapanmıştı. 1997 'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi başörtülü hemşirelik bölüm birincisi törene alınmaması da o yıllarda yapılan zulmün sembolü oldu. 28 Şubat'ta okullara girmek isteyen başörtülü öğrenciler adeta terörist muamelesi gördü binlercesi gözaltına alındı okul bahçesine dahi sokulmadı. İstanbul üniversitesi eşine rastlanmayan bir skandala imza attı. Rektör Kemal Alemdaroğlu ve yardımcısı Nur Serter öğrencileri ikna odalarına soktu ve zorla okula başörtüsüz girmeyeceklerine dair taahhütname imzalattı. 11 Ekim 1998 yılında dünyanın en büyük sivil toplum eylemi düzenlendi yüzbinlerce insan el ele tutuşarak özgürlük zinciri oluşturdu. İstanbul merkezli bu eylem bütün Türkiye'ye yayıldı. Eylemlerde gözaltına alınan birçok kişi gözaltına alındı. Kız öğrenciler giremedikleri üniversitelerin önlerinde aylarca eylem yaptılar. Polis çemberinde süren bu mücadele devlet tarafından hep kırılmak istendi.. Tazyikli su ve coplarla yapılan müdahalelerde, karnındaki bebeğini düşüren genç annelerin feryadı bile dinlenmedi. Eğitim hakkı ellerinden alınan öğrencilere 2011 yılında AK Parti döneminde üniversiteye geri dönme hakkı tanındı, 2014 Eylül'de kılık kıyafet düzenlemesinin ardından 5'inci sınıftan itibaren başörtüsü hakkı geri verildi. Bu düzenleme tek eğitim alanıyla sınırlı kalmadı kamuda çalışan kişilere de başörtüsü hakkı verildi. Medyayı elinde tutan, öğrencilere eğitim hakkının kısıtlayan, sahte şeyh ve tarikatlarla insanların bilinçaltına işleyen dönemin sembol isimlerinin rol adlığı darbe süreci adım adım bu şekilde gelişti. Hep siyasi yönüyle konuşulan 28 Şubat süreci, aslında finansal ve ekonomik yönden de bir darbeydi. Karmaşık sosyal ve siyasal atmosferi ile Türkiye'yi büyük ölçüde etkileyen darbenin rakamsal boyutu hala bilinmiyor. İşte 28 şubat görüntüleri... 28 Şubat gerçekleri: Tarihte bir kara leke Başörtülü kadınların okullara sokulmadığı, insanların ötekileştirilip adeta kamusal alandan silindiği, var olan toplumsal düzeni korku ve tehlike mantığına endeksleyen kararların kâğıda döküldüğü 28 şubat tarihinden neler oldu? Neler yaşandı? İşte bütün gerçekler... BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

KURS UYGUN GÖRÜLEN YERLERDE AÇILABİLİR

Kararda, Kur'an-ı Kerim öğretiminin yukarıda belirtildiği üzere Anayasa ve yasaların güvencesi altında olduğuna yer verilerek, “Yaz Kur'an kurslarının da kanun ve diğer mevzuatta belirtilen usul ve esaslara göre Anayasal bir kurum olan Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandığı ve faaliyetlerini sürdürdüğü, ‘Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönetmeliği’nin 25. maddesi gereğince yaz Kur'an kurslarının talep ve isteğe bağlı olarak Kur'an kurslarında, camilerde ve müftülüklerce uygun görülecek yerlerde mülki amirin onayı ile açılacağı ve bu kursların süresinin 2 ayı geçemeyeceği, kursa müracaatların form dilekçe ile olacağının düzenlendiği” kaydedildi.

REKLAM

HUKUKA UYGUN

Belirtilen yönetmelik ve yönerge uyarınca Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2022 yılı yaz Kur'an kurslarının açılması ile buna ilişkin uygulama esas ve usullerinin tüm il müftülüklerine gönderildiği ifade edilen kararda, “Ankara ili Altındağ İlçe Müftülüğüne bağlı olarak hizmet veren Ankara Adliyesi kurum camiinde de müftülük gözetim ve denetiminde yürütülecek Kur'an kursu eğitim ve öğretiminin yukarıda belirtildiği üzere Anayasa, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, yasa, yönetmelik ve yönergeye dolayısıyla hukuka uygun olduğu, ihbar eden vekilinin sunduğu ihbar dilekçesinde belirttiği hususların suç teşkil etmediği, iddiaların soyut, mesnetsiz ve genel nitelikli olduğu anlaşıldığından ihbar edilenler hakkında soruşturmaya yer olmadığına karar verilmiştir” denildi.

REKLAM