28 Şubat zihniyeti hortladı: Kur’an Kursu şikayetine ret
Ankara Adliyesi’nde yaz Kur’an kursu açılmasını hazmedemeyen sözde laik kesim, kursun açılmasında imzası bulunanlar hakkında suç duyurusunda bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyada soruşturmaya yer olmadığına karar verdi. Kararda, Kur’an Kursu açılmasının hukuka uygun olduğu vurgulandı.
Ankara Adliyesi’nde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yaz Kur’an kursu açılması sonrası Ankara ve İzmir Baroları, 28 Şubat zihniyetini aratmayan açıklamalarda bulundu. Baroların tehdit dolu açıklamaları kamuoyunda büyük tepki toplarken, tepki çeken bir adım da Halkın Kurtuluş Partisi’nden geldi.
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU
Parti, Ankara Sıhhıye Adliyesi İdari İşler sorumluları ile kararda imzası olan diğer yetkililer hakkında “anayasayı ihlal” ve “görevi kötüye kullanma” iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu dilekçesinde, şikayet edilenlerin Ankara Adliyesi Sıhhıye binasında Kur’an kursu açmalarının laiklik ilkesine aykırı olduğu savunuldu.
ANAYASA'DA TEMİNAT ALTINDA
Suç duyurusunu karara bağlayan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ihbar edilenler hakkında soruşturmaya yer olmadığına karar verdi. Başsavcılığın kararında, Anayasanın 24. maddesinde herkesin vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahip olduğu, ibadet, dini ayin ve törenlerin serbest olduğu, kişilerin dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamayacakları ve suçlanamayacakları hükmünün yer aldığına dikkat çekildi. Yine aynı maddede, din ve ahlak eğitim ve öğretiminin devletin gözetim ve denetimi altında yapılacağı hükmünün düzenlendiği vurgulanarak, hukuk devletinde laiklik ilkesinin din ve vicdan özgürlüğünün güvencesi olduğu kaydedildi.
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Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 9. maddesinde de düşünce, vicdan ve din özgürlüğünün düzenlendiği anımsatılarak, belirtilen maddede herkesin düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne sahip olduğu, bu hakkın tek başına veya topluca, açıkça veya özel tarzda ibadet, öğretim, uygulama ve ayin yapmak suretiyle dinini veya inancını açıklama özgürlüğünü de içerdiğinin hüküm altına alındığı bildirildi.
Kararda, Kur'an-ı Kerim öğretiminin yukarıda belirtildiği üzere Anayasa ve yasaların güvencesi altında olduğuna yer verilerek, “Yaz Kur'an kurslarının da kanun ve diğer mevzuatta belirtilen usul ve esaslara göre Anayasal bir kurum olan Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandığı ve faaliyetlerini sürdürdüğü, ‘Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönetmeliği’nin 25. maddesi gereğince yaz Kur'an kurslarının talep ve isteğe bağlı olarak Kur'an kurslarında, camilerde ve müftülüklerce uygun görülecek yerlerde mülki amirin onayı ile açılacağı ve bu kursların süresinin 2 ayı geçemeyeceği, kursa müracaatların form dilekçe ile olacağının düzenlendiği” kaydedildi.
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HUKUKA UYGUN
Belirtilen yönetmelik ve yönerge uyarınca Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2022 yılı yaz Kur'an kurslarının açılması ile buna ilişkin uygulama esas ve usullerinin tüm il müftülüklerine gönderildiği ifade edilen kararda, “Ankara ili Altındağ İlçe Müftülüğüne bağlı olarak hizmet veren Ankara Adliyesi kurum camiinde de müftülük gözetim ve denetiminde yürütülecek Kur'an kursu eğitim ve öğretiminin yukarıda belirtildiği üzere Anayasa, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, yasa, yönetmelik ve yönergeye dolayısıyla hukuka uygun olduğu, ihbar eden vekilinin sunduğu ihbar dilekçesinde belirttiği hususların suç teşkil etmediği, iddiaların soyut, mesnetsiz ve genel nitelikli olduğu anlaşıldığından ihbar edilenler hakkında soruşturmaya yer olmadığına karar verilmiştir” denildi.