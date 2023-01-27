28 Şubatçı iki generale af: İlhan Kılıç ile Kenan Deniz tahliye edildi

28 Şubat davası kapsamında müebbet hapis cezasına çarptırılan iki generalin cezaları sağlık sorunları nedeniyle affedildi. Cumhurbaşkanı Kararı ile eski Orgeneral İlhan Kılıç ile eski Tümgeneral Kenan Deniz'in cezaları kaldırıldı. 87 yaşındaki Kılıç ve 75 yaşındaki Deniz, kararın ardında kaldıkları Marmara Ceza İnfaz Kurumu'ndan ayrıldı.