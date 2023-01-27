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28 Şubatçı iki generale af: İlhan Kılıç ile Kenan Deniz tahliye edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Şubat davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan eski Org. İlhan Kılıç (87) ile eski Tümg. Kenan Deniz’in (75) cezalarını “Cumhurbaşkanı Kararı” ile kaldırdı. Tahliye kararı, Adli Tıp Kurumu’nun verdiği “kocama hali” raporu nedeniyle alındı.

03:45 . 27/01/2023 Cuma
Yeni Şafak
İlhan Kılıç ile Kenan Deniz tahliye edildi.

İlhan Kılıç ile Kenan Deniz tahliye edildi.

28 Şubat davası kapsamında müebbet hapis cezasına çarptırılan iki generalin cezaları sağlık sorunları nedeniyle affedildi. Cumhurbaşkanı Kararı ile eski Orgeneral İlhan Kılıç ile eski Tümgeneral Kenan Deniz'in cezaları kaldırıldı. 87 yaşındaki Kılıç ve 75 yaşındaki Deniz, kararın ardında kaldıkları Marmara Ceza İnfaz Kurumu'ndan ayrıldı.

KOCAMA HALİ RAPORU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kılıç (87) ve Deniz'in (75) cezalarının Adli Tıp Kurumunun "kocama hali" raporu nedeniyle, çeşitli suçlardan toplam 9 yıl 46 ay 24 gün hapis cezası alan Osman Kartal'ın (46) cezasının ise "sürekli sakatlık hali" sebebiyle kaldırılmasına karar verdi.

CEZAEVİNDEN TAHLİYE

Erdoğan'ın cezalarının kaldırılmasına karar verdiği, Kılıç ve Deniz, kaldıkları Marmara Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca işlemleri yapılan ve kaldıkları Marmara Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edilen Kılıç ve Deniz'i almaya yakınları geldi.

#28 Şubat
#İlhan Kılıç
#Kenan Deniz
#Cezaevi
1 saat önce
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28 Şubatçı iki generale af: İlhan Kılıç ile Kenan Deniz tahliye edildi
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