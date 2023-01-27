28 Şubatçı iki generale af: İlhan Kılıç ile Kenan Deniz tahliye edildi

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İlhan Kılıç ile Kenan Deniz tahliye edildi.
28 Şubat davası kapsamında müebbet hapis cezasına çarptırılan iki generalin cezaları sağlık sorunları nedeniyle affedildi. Cumhurbaşkanı Kararı ile eski Orgeneral İlhan Kılıç ile eski Tümgeneral Kenan Deniz'in cezaları kaldırıldı. 87 yaşındaki Kılıç ve 75 yaşındaki Deniz, kararın ardında kaldıkları Marmara Ceza İnfaz Kurumu'ndan ayrıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kılıç (87) ve Deniz'in (75) cezalarının Adli Tıp Kurumunun "kocama hali" raporu nedeniyle, çeşitli suçlardan toplam 9 yıl 46 ay 24 gün hapis cezası alan Osman Kartal'ın (46) cezasının ise "sürekli sakatlık hali" sebebiyle kaldırılmasına karar verdi.
Erdoğan'ın cezalarının kaldırılmasına karar verdiği, Kılıç ve Deniz, kaldıkları Marmara Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca işlemleri yapılan ve kaldıkları Marmara Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edilen Kılıç ve Deniz'i almaya yakınları geldi.