Gündem 28 Şubatçılar için itiraz kapısı kapandı
POLİTİKA

28 Şubatçılar için itiraz kapısı kapandı

Yargıtay Başsavcılığı, 28 Şubat davasında aralarında Çevik Bir ve Çetin Doğan’ın da bulunduğu 14 sanığa verilen müebbet hapis cezasına itiraz talebini reddetti. Böylece karara itiraz yolu kapandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
28 Şubatçılar Çetin Doğan ve Çevik Bir için itiraz kapısı kapandı
Çetin Doğan - Çevik Bir

ABDULLAH SARİCA - ANKARA

Yargıtay 16’ncı Ceza Dairesi, Ankara 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülen 28 Şubat davasında, aralarında dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir ve Genelkurmay Harekat Başkanı Çetin Doğan’ın da olduğu 14 kişiye verilen müebbet hapis cezalarını onamıştı. Bazı sanık ve avukatları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan, dosyanın Yargıtay Ceza Genel Kurulu’na taşınması için karara itiraz edilmesi talebinde bulundu. Talebi değerlendiren Yargıtay Başsavcılığı, karara itiraz edilmeyeceğini bildirdi. Başsavcılığın yazısında, değerlendirmelerinin yasaya uygun olduğu, onama kararı veren daire kararında da bu hususların gerekçeli şekilde açıklandığı ifade edildi. Başsavcılık, 16. Ceza Dairesi’nin onama kararına itirazı gerektirir maddi ve hukuki bir sebep bulunmadığından itiraz yoluna gidilmediğini kaydetti.

Çetin Doğan
Çetin Doğan

CEZAEVİNE KONULACAKLAR

Yargıtay Başsavcılığı’nın bu kararından sonra dosyayı Ceza Genel Kurulu’na taşıyacak bir merci de kalmamış oldu. Böylece Yargıtay 16’ncı Ceza Dairesi’nin onama kararı kesinleşmiş oldu. Bu kapsamda daire kararı Ankara 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilecek. Mahkeme de hakkındaki mahkumiyet kararı onanmış sanıklar yönünden yakalama kararı çıkartacak. 28 Şubat postmodern darbesinin aktörleri, cezalarının infazı için cezaevine konulacak.

Çevik Bir
Çevik Bir

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