​28 Şubatçılara cezaevi yolu göründü

ABDULLAH SARİCA

Yargıtay’ın 14 sanık yönünden onadığı 28 Şubat davası dosyası yerel mahkemeye gönderildi. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesince görülen 28 Şubat davasında aralarında dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir ve Genelkurmay Harekat Başkanı Çetin Doğan’ın da olduğu 14 kişiye verilen müebbet hapis cezasını onamıştı. Bazı sanık ve avukatları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan, dosyanın Yargıtay Ceza Genel Kurulu’na taşınması için karara itiraz edilmesi talebinde bulunmuştu. Başsavcılık, Dairenin onama kararına itirazı gerektirir maddi ve hukuki bir sebebin bulunmadığına karar vermişti.

Çevik Bir

BİN 700 KLASÖR MAHKEMEDE

Dosya, sanıklar hakkındaki infaz kararlarının uygulanması için yeniden yerel mahkemeye gönderildi. Bin 700’ün üzerinde klasörden oluşan dosya, eksiklik olup olmadığının tespiti için incelenecek. Mahkeme, bir eksiklik görmemesi durumunda cezaları onanan 14 sanığın dosyasını infaz savcılığına gönderecek. İnfaz savcılığı da cezası onanan kişiler hakkında yakalama kararı çıkaracak ve 28 Şubat postmodern darbesinin mimarları için cezaevi yolu görünecek.

Öte yandan Çetin Doğan ve Fevzi Türkeri, avukatları aracılığıyla Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulundu. Başvuru dilekçesinde, sanıkların “adil yargılanma hakkı kapsamında silahların eşitliği, çelişmeli yargılama, gerekçeli karar hakkının ve savunma hakkına ilişkin usulü güvencelerin ihlal” edildiği iddia edildi. Sanıklar arasında eski Genelkurmay Başkanı’nın bulunması nedeniyle yargılamanın Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesi’nde yapılması gerekirken, davanın ağır ceza mahkemesinde görüldüğü ifade edildi.