28 Şubat'ta karşı 'Bin Yıl'

28 Şubat postmodern darbesi büyük bir kırılmaya neden oldu. Başta eğitim olmak üzere sosyal hayat, hatta ticaret darbenin kurduğu ilişkiler üzerinden yapılmaya başlandı. 1997 tarihide “bin yıl” sürecek denilen müdahalenin sancıları hâlâ hissediliyor. 28 Şubat sürecinde yaşananları sahneye taşıyan “Bin Yıl” oyunu büyük bir ilgiyle karşılandı. Albayrak Medya, çalışanları ve takipçileriyle birlikte tiyatro sahnesini doldurdu.