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28 Şubat'ta karşı 'Bin Yıl'

Yaşanmış olaylardan esinlenerek sahneye taşınan Bin Yıl adlı tiyatro oyunu, 28 Şubat’ın yıl dönümünde Fatih Sanat Merkezi’nde sanatseverlerle buluştu. “Sanat, toplumların hafızalarıdır” ilkesiyle hazırlanan Bin Yıl, yakın tarihimize ışık tutuyor.

Haber Merkezi
04:00 - 1/03/2024 Cuma
Güncelleme: 02:41 - 1/03/2024 Cuma
Yeni Şafak
“Bin Yıl” oyunu hem yakın geçmişimize ışık tutuyor hem de sanatın gücünü ortaya koyuyor.
“Bin Yıl” oyunu hem yakın geçmişimize ışık tutuyor hem de sanatın gücünü ortaya koyuyor.

28 Şubat postmodern darbesi büyük bir kırılmaya neden oldu. Başta eğitim olmak üzere sosyal hayat, hatta ticaret darbenin kurduğu ilişkiler üzerinden yapılmaya başlandı. 1997 tarihide “bin yıl” sürecek denilen müdahalenin sancıları hâlâ hissediliyor. 28 Şubat sürecinde yaşananları sahneye taşıyan “Bin Yıl” oyunu büyük bir ilgiyle karşılandı. Albayrak Medya, çalışanları ve takipçileriyle birlikte tiyatro sahnesini doldurdu.


GEÇMİŞE IŞIK TUTTU

“Sanat, toplumların hafızalarıdır” ilkesiyle hazırlanan “Bin Yıl” adlı tiyatro oyunu, 28 Şubat sürecinde seçilmiş hükümete bir darbe girişiminde bulunulması, demokrasi dışı formüllerle halkın bir kesiminin baskı altına alınması konusunu işliyor. Demokrasi karşıtlarının bin yıl sürecek dedikleri sürecin unutulmaması adına sahnelenen “Bin Yıl” oyunu hem yakın geçmişimize ışık tutuyor hem de sanatın gücünü ortaya koyuyor.


TAM NOT ALDI

Nurdan Albamya İnce’nin kaleme aldığı, Yunus Emre Obut’un yönettiği öyunda Kamil Özkaynak, Cengiz Gül, Kemalettin Caymaz, İslam Çamyar sahne alıyor. Oyun izleyicilerden tam not alırken, ülkemizin hafızasını taze tutmaya devam ediyor.


#28 Şubat
#postmodern darbe
#tiyatro
#Bin Yıl
#Nurdan Albamya İnce
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