Gündem 28 yıl geçse de buradayız
POLİTİKA

28 yıl geçse de buradayız

Çocukları dağa kaçırılan ailelerin Diyarbakır HDP binası önündeki oturma eyleminde 28. gün geride kaldı. 2 Ekim 2015’te askeri birliğine giderken kaçırılan Müslüm Altıntaş’ın anne-babası evlatlarını almadan eylemi bırakmayacaklarını söyledi. Baba Şevket Altıntaş, “28 gün değil 28 sene geçse, sonuç almadan buradan gitmeyeceğiz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Şevket Altıntaş
Şevket Altıntaş

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül'de HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eyleminde 28'nci gün geride kaldı. Oturma eyleminde 49 aile, evlatına kavuşmayı umutla bekliyor. Vatani görevi için usta birliğine giderken 2 Ekim 2015'te Tunceli'nin Pülümür ilçesinde teröristlerce kaçırılan oğlu Müslüm için eşi Songül Altıntaş ile birlikte evlat nöbetinde olan Şevket Altıntaş, sonuç alınana kadar buradan ayrılmayacaklarını söyledi.

TEMELLİ'YE TEPKİ

Altıntaş, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’nin kendilerine yönelik iftirada bulunduğu öne sürerek, şunları dedi: "Burada 28 gün değil 28 sene de geçse biz sonuç almadan gitmeyeceğiz. Sezai Temelli bize ‘Bu aileler nereden geldi, kaça satıldı, kaça alındı, geçmişi araştırılsın’ demiş. Ben bunu çok komik buluyorum, çok saçma buluyorum, bizim medyada o kadar görüntülerimiz var, kendi videoları var, çocuklarımızı esir etmişler görüntüler var, çocuklar feryat figan ediyor kurtarın diye.”

BİZE İFTİRA ATIYOR

“Hangi hakka hizmet ediyor bu siyasetçi bize bu lafı söylüyor, bu iftirayı atıyor. Kendi kendilerini yalanlıyorlar. Çocuklarımızın PKK bayrağı altında videosunu yayınlamış 4 yıl önceden, 4 defa videosu çıkmış medya, mecliste orada burada çalışmalarımız, araştırmalarımız var, gitmediğimiz kurum kalmamış, şimdi de bize diyor ki bu aileler yalan söylüyor."

Üniversite öğrencileri annelerle

  • Üniversite öğrencileri annelere destek verdi.
  • Türkiye’nin farklı illerinde bulunan üniversitelerde eğitimlerine devam eden öğrenciler, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelere destek ziyaretinde bulundu. Ailelerle bir araya gelen öğrenciler hem ailelerin derdini dinledi hem de ailelerden nasihat aldı. Oturma eylemindeki aileler tarafından uyarılan öğrenciler gözyaşlarına hakim olamadı. İstanbul Üniversitesi’nden arkadaşlarının selamlarını getirdiklerini söyleyen Aleyna Kanar, sonuna kadar ailelere destek olacaklarını dile getirdi. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Uğur Bıçakdoğru, aileleri yakından takip ettiklerini ve ailelere destek olmak için imza projeleri başlattıklarını aktararak, öğrencileri teröre karşı bilinçlendirdiklerini vurguladı.

Kanın yerde kalmadı

  • Yasin Barann
  • Siirt'te etkisiz hale getirilen 5 PKK'lı teröristin, 4 Temmuz'da Eruh kırsalında Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran'ın şehit edildiği saldırının faili olduğu ortaya çıktı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince önceki gün Pervari ile Eruh ilçeleri arasındaki Akmeşe kırsalında PKK mensubu teröristlerin etkisiz hale getirildiği operasyonla ilgili çalışmalar sürüyor.Yapılan araştırmada, etkisiz hale getirilen teröristlerin 4 Temmuz'da aynı bölgede gerçekleştirilen "Kurt Kapanı-31 Operasyonu"nda Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran'ın şehit edildiği saldırının failleri olduğu belirlendi.
  • VALİ SÖZÜNÜ TUTTU
  • Siirt Valisi Ali Fuat Atik, şehidin intikamının alındığını böyle duyurdu.
  • Ali Fuat Atik, sosyal medya hesabından, şehit Baran'ın cenaze töreninde çekilen fotoğrafı paylaştı. Atik, paylaşımında fotoğrafın yanı sıra "Kanın yerde kalmayacak, namus sözü demiştim. Az önce yaptığımız operasyonda kanın yerde kalmadı. 5 hain etkisiz hale getirildi. Allah sana rahmet eylesin Yasin Baran şehidim" ifadelerini kullandı. Öte yandan Siirt kırsalında terör örgütü PKK'ya ağır darbe vuruldu. 8 günde 20 teröristin etkisiz hale getirildiği Siirt kırsalında, 9 ayda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 44'e ulaştı.

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