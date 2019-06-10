29 şehidin sorumlusuydu: Operasyonda öldürüldü

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İstanbul TEM Otoyolu mevkisinde makas atarak ilerleyen otomobil, önünde seyreden başka bir otomobile çarptı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Ölenlerden 3'ünün çocuk olduğu belirtildi. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu belirtildi. Emniyet güçleri makas atarak kazaya neden olan ve olay yerinden kaçan sürücüyü arıyor. Yusuf Arıkboğan adındaki sürücünün çok sayıda suçtan arandığı belirlendi. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda, silah, mermi ve olay anına ait kanlı tişört ele geçirildi.