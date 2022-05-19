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29. Zeruj Festivali başlıyor

Bu yıl 29'uncusu gerçekleşecek olan Zeruj Festival Gaziantep 20/21/22 Mayıs tarihlerinde Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezinde olacak. 60 dev markanın katılacağı festival, etkinlikler, konser, söyleşi ve hediyeleşmelerle dopdolu bir şekilde üç gün sürecek. Ünlü markalar ile alışveriş imkanını indirimli olarak sunan festival, hem sezon sonu, hem de yeni sezon ürünlerle ziyaretçilerine hizmet verecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
29. Zeruj Festivali başlıyor
Türkiye'nin en büyük festivali Zeruj Festival başlıyor.

Festival programı, Reyhan Karaca Konseri, influencerlar ile söyleşiler, Zeruj ile hediyeleşmeler gibi farklı alanlarda etkinlikler şeklinde olacak.

Girişimci kimliğiyle tanınan, Zeruj Organizasyon Yön. Kur. Bşk, sosyal medya influencerı ve Zeruj Festival Organizatörü Zehra Özkaymaz, bu zamana kadar yaptığı festivallerle yüzbinlerce kişiyi ağırladı.

Bu festivalle yine Türkiye’nin dört bir yanından ziyaretçinin beklendiğini söyleyen Özkaymaz, “Bu festival aracılığıyla birçok kadının ve markaların ürettikleri ürünleri daha fazla kitleye ulaştırmayı amaçlıyoruz. Amacımız, kadınların ekonomi alanında daha fazla yer edinmesini sağlamak. Fuarda aynı zamanda kadınların kendi girişimleri olan markalara da yer veriyoruz. Bu şekilde üretime katkı sağlayan kadınları daha çok cesaretlendirmek ve örnek olmalarını sağlamak istiyoruz” dedi.

Toplamda üç gün sürecek olan festivalde ziyaretçiler, giyim, ayakkabı, takı, kozmetik, gözlük, ev aksesuarları ve çeyiz ürünlerinde görmek istedikleri tüm farklı ürünleri görme fırsatı bulacaklar.

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