2’si ifade verdi: İBB’yle ilgisi yokmuş!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın CHP’nin kayıt dışı para sayma skandalına ilişkin re'sen başlattığı soruşturma devam ediyor. CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın eski basın danışmanı Can Poyraz ile eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas'ın, görüntülere ilişkin açılan soruşturma kapsamında "şüpheli" sıfatıyla ifadeleri alındı. Poyraz ve Nas, ifade işleminin ardından adliyeden ayrıldı. İki CHP'li, basın mensuplarına görüntü vermemek için yangın merdiveni çıkışını kullandı. Görüntülerdeki isimlerden savcılık tarafından ifadeye çağrılan İBB Meclis Üyesi Fatih Keleş ise dün ifade vermeye gelmedi. Keleş'in bugün ifade vermesi bekleniyor.

MAL SAHİBİNİN AVUKATLIK OFİSİNDE ÇEKİLDİ

Görüntüler, CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının satın alınması sürecinde, mal sahibinin avukatının ofisinde kayda alınmıştı. Görüntülerde; Can Poyraz ve Özgür Nas'ın yanı sıra İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz da bulunuyordu.

İMAMOĞLU: Bizimle ilgisi yok

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, danışmanı Fatih Keleş ve İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz’ın da içinde olduğu kayıt dışı para skandalı için “Ekrem İmamoğlu ile İBB ile bir ilgisi yok” dedi. Habertürk’e konuşan İmamoğlu, “Tabii bir iş öyle olmaması gerekirdi” sözleriyle skandalı teyit etti.

USUL AÇISINDAN HATALI

İmamoğlu şöyle konuştu: “Fatih Keleş meclis üyemiz. İBB Spor Kulübü Başkanı. 2019 yılında CHP İl binasının alınması üzerine bir görüntü. Orada tapu işlemi öncesi bir olay var. Usul açısından hatalı, eksik. Türkiye’de bu var mı var. Sonuçta ben de sosyal medyadan gördüm ve sizin gibi “Bu nedir?” dedim. Günün sonunda bir baktım, “Kurultayda birilerine verilecek paraların görüntüsü” şu, bu vs. Açıklamaları il başkanlığı yaptı. Beni ilgilendiren tarafı şu, bir binanın alınması meselesi yüzünden işi Ekrem İmamoğlu'na götürmek. İşi İBB'ye götürmek.”

Canan Kaftancıoğlu

Topu Kaftancıoğlu'na attı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye gündemini sarsan İstanbul'daki para sayma skandalına ilişkin ilk kez konuştu. KRT yayınında konuşan Özel, görüntülerin kendilerine 'kumpas' olduğunu savunarak topu CHP'nin bir önceki İstanbul il başkanı olan Canan Kaftancı-oğlu'na attı. Özel, yayında kaporanın neden elden verildiğinin sorulması üzerine bu konunun dönemin il başkanı Canan Kaftancıoğlu tarafından netleştirile-bileceğini söyledi. Görüntüler hakkında suç duyusunda bulunduklarına işaret eden Özel, "Geçmiş dönemlerde partimizde siyaset yapmış birkaç ağabeyimiz olmadık yorumlar yapmış, ben ona alındım" ifadesini kullandı. Özel ayrıca, "Bir genel seçimde partimi iktidar yapmazsam, bir gün durmaz ayrılırım" dedi.







