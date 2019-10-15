Gündem 3 arkadaş feci kazada can verdi
3. SAYFA

3 arkadaş feci kazada can verdi

Gaziantep’te sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, aydınlatma direğine çarptı. Kazada araçtaki 3 arkadaş Ali Erfidan (19), Kamil Keskin (17) ve Hakan Gençoğlu (18) hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Acı haberi alan gençlerin yakınları ile arkadaşları, Adli Tıp Kurumu’na gelerek, gözyaşı döktü.
Acı haberi alan gençlerin yakınları ile arkadaşları, Adli Tıp Kurumu’na gelerek, gözyaşı döktü.

Gaziantep’te bir aracın direğe çarpması sonucu meydana gelen feci trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı. Kaza, Gaziantep D-400 karayolu Sani Konukoğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Ali Erfidan isimli genç, akşam saatlerinde gezmek için dayısının arabasını aldı. Arkadaşları ile gezmeye çıkan Ali Erfidan idaresindeki araç, önceki gece saat 24.00 sıralarında adliye yönünden şehir merkezine ilerlerken kavşaktaki direğe şiddetli şekilde çarptı.

  • Kamil Keskin
  • ***
  • Hakan Gençoğlu
  • ***
  • Ali Erfidan

AİLELERİN FERYADI YÜREK DAĞLADI

Kaza sonrası araç hurdaya döndü.

Çarpmanın etkisiyle araç hurdaya dönerken, sürücü Ali Erfidan (19) ile arkadaşları Kamil Keskin (17) ve Hakan Gençoğlu (18) hayatını kaybetti. Araçta bulunan bir diğer yolcu Feridun Turan ise ağır yaralandı. Hayatını kaybeden Ali Erfidan, Kamil Keskin ve Hakan Gençoğlu’nun cenazeleri Gaziantep Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi işlemlerinden sonra defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Hayatını kaybeden Hakan Gençoğlu ile Kamil Keskin’nin yakınlarının adli tıp önündeki feryatları ise yürekleri dağladı. Hakan Gençoğlu’nun okul arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Takla atan otomobilin içine bakanları şoke eden detay: Aynı aileden 3 kişi öldü
GÜNDEM
Takla atan otomobilin içine bakanları şoke eden detay: Aynı aileden 3 kişi öldü
6 bin askerle Münbiçe

6 bin askerle Münbiç'e

​Barış Pınarı Harekatı PKK/YPG terör koridorunu paramparça etti.
Ambargo için alternatifler hazır

Ambargo için alternatifler hazır

​Avrupa ülkelerinin ambargo kararı TSK'yı etkilemeyecek.
Bir değilon Elif feda olsun

Bir değil
on Elif feda olsun

​Baba Halil Terim: Devletimiz Elif'in öcünü alacaktır.
Yanınızdayız

Yanınızdayız

​Srebrenitsa anneleri evlat nöbetine geliyor.
İstifa et

İstifa et

Mustafa ​Akıncı mecliste istifaya davet edildi.
Teröre destek Türkiye’ye köstek

Teröre destek Türkiye’ye köstek

​Avrupa Birliği bir kez daha PKK/YPG propagandası yaptı.

Silah şantajı kendilerini vurur

Silah şantajı kendilerini vurur

​Haluk Bayraktar Kıbrıs Barış Harekatı'nı hatırlattı.

Çölün altına inşa edilen köy: Matmata

Çölün altına inşa edilen köy: Matmata

​Tunus'un güneyinde küçük bir Berberi köyü.

Yeniden<br>ihracat seferberliği

Yeniden
ihracat seferberliği

Kurların yükselmesi daha fazla ihracat için fırsat olabilir.
Akçakale canlandı

Akçakale canlandı

Tel Abyad'ın temizlenmesinin ardından sokaklar yeniden canlanıyor.
Paris'te <br>çaktık selamı!

Paris'te
çaktık selamı!

Sansürlü maçtan asker selamı ve 1 puanla döndük.
TVNET görüntüledi

TVNET görüntüledi

​Münbiç ve Ayn El Arab hatlarındaki terör üslerini görüntülendi.
ABD'den küstah yaptırım

ABD'den küstah yaptırım

Türkiye'den 3 bakan ve 2 bakanlık yaptırım listesine alındı.
Tüyleri diken diken etti

Tüyleri diken diken etti

​Merih Demiral'ın görüntüsü sosyal medyada gündem haline geldi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.