3 arkadaş feci kazada can verdi

Gaziantep’te bir aracın direğe çarpması sonucu meydana gelen feci trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı. Kaza, Gaziantep D-400 karayolu Sani Konukoğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Ali Erfidan isimli genç, akşam saatlerinde gezmek için dayısının arabasını aldı. Arkadaşları ile gezmeye çıkan Ali Erfidan idaresindeki araç, önceki gece saat 24.00 sıralarında adliye yönünden şehir merkezine ilerlerken kavşaktaki direğe şiddetli şekilde çarptı.

Kamil Keskin

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Hakan Gençoğlu

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Ali Erfidan

AİLELERİN FERYADI YÜREK DAĞLADI

Kaza sonrası araç hurdaya döndü.

Çarpmanın etkisiyle araç hurdaya dönerken, sürücü Ali Erfidan (19) ile arkadaşları Kamil Keskin (17) ve Hakan Gençoğlu (18) hayatını kaybetti. Araçta bulunan bir diğer yolcu Feridun Turan ise ağır yaralandı. Hayatını kaybeden Ali Erfidan, Kamil Keskin ve Hakan Gençoğlu’nun cenazeleri Gaziantep Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi işlemlerinden sonra defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Hayatını kaybeden Hakan Gençoğlu ile Kamil Keskin’nin yakınlarının adli tıp önündeki feryatları ise yürekleri dağladı. Hakan Gençoğlu’nun okul arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.