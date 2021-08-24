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ÇORUM OTOMOTİV

3 başkana hizmet veren 37 yıllık makam otomobili

Çorum Belediyesi’nin makam aracı envanterinde bulunan 1984 model Buick marka klasik otomobil, başkanların vazgeçilmezi oldu. 37 yıllık klasik otomobili bugüne kadar 3 belediye başkanı kullandı. Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, “Nostaljik olarak aracımızla trafiğe çıkıyoruz. Hemşehrilerimiz de büyük ilgi gösteriyorlar” dedi.

Haber Merkezi DHA
3 başkana hizmet veren 37 yıllık makam otomobili
1984 model Buick marka klasik otomobil, başkanların vazgeçilmezi oldu.

Çorum Belediyesi’nin envanterlerinde bulunan 1984 model Buick marka klasik otomobil, yoğun ilgi görüyor. Bugüne kadar 3 belediye başkanının makam aracı olan klasik otomobil, kentte düzenlenen motosiklet festivali ve oto kros gibi sportif etkinliklerde de görsel amaçlı kullanılıyor.

Eski başkanlardan Turhan Kılıçcıoğlu döneminde 1984 yılında belediyeye kazandırılan Arif Ersoy’un da bir süre makam aracı olarak kullanıldığı klasik otomobil, belli bir süre sonra garaja çekildi. Mevcut Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın tarafından eksikleri giderilen ve bakımı tamamlanan otomobil, yeniden trafiğe çıkmaya başladı.

‘ÇOK GÜÇLÜ VE GÜZEL NOSTALJİK BİR ARAÇ’

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Aracımız 1984 modeldir. Bu aracımız, Çorum Belediyesi’ne merhum Turhan Kılıçcıoğlu zamanında kazandırılıyor ve bir süre makam aracı olarak kullanılıyor. Daha sonra Arif Ersoy başkanımız da kısa bir süre makam aracı olarak kullanmaya devam ediyor. Sonra garaja çekiliyor. Biz de garajda beklemesini istemedik ve tüm bakımlarını yaptırdık, şu anda nostaljik ve anısal olarak zaman zaman trafiğe çıkartıyoruz. Hemşehrilerimiz de büyük ilgi gösteriyorlar. Çok güçlü ve güzel nostaljik bir araç” dedi.

Başkan Aşgın, Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş'ın türküleri eşliğinde klasik araçla şehir turu yaptı.

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