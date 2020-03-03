Gündem 3 bin 138 rejim askeri etkisiz hale getirildi
ANKARA

3 bin 138 rejim askeri etkisiz hale getirildi

10 Şubat'tan bugüne kadar Suriye rejimine yönelik devam eden operasyonlarda toplam 3 bin 138 rejim askeri etkisiz hale getirildi. İletişim Başkanlığı, olayla ilgili detaylı bir Güvenlik ve Dış Politika Brifingi yayımladı. Brifingde, "İHA ile SİHA'ların istihbarat ve operasyon noktasında koordineli çalışması rejim hedeflerinin başarıyla imha edilmesini sağlamış, diğer taraftan Türkiye'nin sahadaki caydırıcılığı noktasında düşman unsurların korkulu rüyası haline gelmiştir" ifadeleri yer aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
10 Şubat'tan bugüne kadar 3 bin 138 rejim askeri etkisiz hale getirildi.
10 Şubat'tan bugüne kadar 3 bin 138 rejim askeri etkisiz hale getirildi.

İletişim Başkanlığı'nın yayımladığı Güvenlik ve Dış Politika Brifingi'ne göre, 10 Şubat'tan bugüne kadar Suriye rejimine yönelik devam eden operasyonlarda toplam 3 bin 138 rejim askeri etkisiz hale getirildi. Bugün devam eden operasyonlarda ise 152 rejim askeri, 1 L-39 tipi savaş uçağı, 9 tank, 6 ÇNRA ve 2 araç imha edildi.

İletişim Başkanlığı'nın yayımladığı brifingde, İdlib'de devam eden Bahar Kalkanı Harekatı'na ilişkin şu ifadelere yer verildi;

"Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinin İdlib bölgesine gerçekleştirdiği operasyonlar başarıyla devam etmektedir. TSK'nın Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatları'ndan edindiği tecrübe ile yerli ve milli imkanlarla geliştirilen kara ve hava araçlarının etkinliği başarıyı sağlayan temel unsurlardır.

"İHA ve SİHA'larımız düşman unsurların korkulu rüyası haline gelmiştir"

  • İnsansız hava araçları (İHA) ile silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) istihbarat ve operasyon noktasında koordineli çalışması rejim hedeflerinin başarıyla imha edilmesini sağlamış, diğer taraftan Türkiye'nin sahadaki caydırıcılığı noktasında düşman unsurların korkulu rüyası haline gelmiştir."

Esed rejimi sivilleri hedef almaya devam ediyor: 12 kişi hayatını kaybetti
DÜNYA
Esed rejimi sivilleri hedef almaya devam ediyor: 12 kişi hayatını kaybetti
Şehidimiz var

Şehidimiz var

​Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıkladı.
Ölü sayısı hızla yükseliyor

Ölü sayısı
hızla yükseliyor

​İtalya'da koronavirüs dehşeti büyüyor.
O bayrak 8 saatte indi!

O bayrak
8 saatte indi!

​Tansu Çiller'den Bahar Kalkanı çıkışı...
İkinci yarı<br>golle başladı

İkinci yarı
golle başladı

​​Trabzonspor sahasında F.Bahçe'yi konuk ediyor.
Cezası belli oldu

Cezası belli oldu

Atalay Demirci. ​FETÖ'ye üye olmaktan yargılandı.
Rakiplerimiz<br>belli oldu

Rakiplerimiz
belli oldu

Millilerin de yer aldığı Uluslar Ligi kuraları çekildi.

FED'in kararı <br>doları vurdu

FED'in kararı
doları vurdu

2008 krizinden bu yana yapılan en büyük indirim.
Kaçış anı telsizde!

Kaçış anı telsizde!

Diğer uçak vurulunca: "Duyuyorum. Dönüyorum. Dönüş yolundayım"
Türk usulü çözüm!

Türk usulü çözüm!

Prof. açıkladı: Koronavirüse karşı kesin faydalanırsınız
Yerle bir edildiler!

Yerle bir edildiler!

SİHA'lar Esed rejiminin zırhlılarını gizlendikleri yerde avladı.
Türkiye'nin Maldivleri için<br>plan hazır

Türkiye'nin Maldivleri için
plan hazır

​Otoparktan soyunma kabinine kadar tüm detaylar düşünüldü.
Suriye sınırına HİSAR!

Suriye sınırına HİSAR!

Son 10 yılın en önemli çalışmasında tarih öne çekildi.
23 vekilde görüldü

23 vekilde görüldü

​İran'da koronavirüs kabusu giderek büyüyor.
Sadece bugün 327!

Sadece bugün 327!

​Bakanlık, Bahar Kalkanı'nda son bilançoyu açıkladı.
Bozuk Heronlardan <br>SİHA destanına...

Bozuk Heronlardan
SİHA destanına...

Türkiye'nin insansız hava aracı başarısının şifreleri.
Yine katliam yaptılar

Yine katliam yaptılar

​Esed rejiminin saldırısı sonucu 12 sivil hayatını kaybetti.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.