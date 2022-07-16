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İSTANBUL

3 evladımla yine çıkarım

15 Temmuz’da İstanbul’da şehit düşenlerin bir kısmının defnedildiği, Edirnekapı’daki 15 Temmuz Şehitliği’nde şehitleri anmak için toplanıldı. Şehitliği ziyaret edenler arasında, Bayrampaşa’da darbeci askerleri engellemeye çalışırken şehit olan Ümit Yolcu’nun annesi Müzeyyen Yolcu da vardı. Yolcu, 'bir değil bin evladını vatan için feda edeceğini' söyledi.

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Rabia Şenol Yeni Şafak
3 evladımla yine çıkarım
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Müzeyyen Yolcu’yla birlikte şehit oğlu Ümit Yolcu’nun mezarında dua etti.

15 Temmuz’da İstanbul’da şehit düşenlerin bir kısmının defnedildiği, Edirnekapı’daki 15 Temmuz Şehitliği’nde şehitleri anmak için toplanıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, İstanbul Müftü Vekili Ahmet Aktürkoğlu şehitler için dua etti. Duanın ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve diğer protokol üyeleri şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

MÜCADELE EDİP ŞEHİT OLDU

Şehitliği ziyaret edenler arasında, Bayrampaşa’da darbeci askerleri engellemeye çalışırken şehit olan Ümit Yolcu’nun annesi Müzeyyen Yolcu da vardı. Bir değil bin evladını vatan için feda edeceğini söyleyen Yolcu, “Bir yandan gururluyum. Evladımla gurur duyuyorum göğsümü gere gere şehit Ümit Yolcu’nun annesiyim diyorum. Bir o kadar da acım büyük. Evlat acısının ne demek olduğunu anneler bilir, yüreği yakar. Çok şükrediyorum imanıyla vatanı, bayrağı için hainlerle mücadele etti ve şehit oldu. Biz bu vatan için canımızı veririz. Allah korusun böyle bir şey tekrardan olsa, 3 evladımı yeniden meydanlara çıkarırım. Kendim bile sakat olduğum halde bu vatanı savunmak için mücadele ederim. Ekmeksiz susuz kalınır ama vatansız kalınmaz. Allah vatanımızı düşürmesin, bayrağımızı indirmesin, ezanımızı susturmasın bütün annelerin başı sağ olsun” şeklinde konuştu.

Cübbeleriyle yürüdüler

İstanbul 2 Nolu Barosu avukatları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde “Darbelere Hayır” yürüyüşü düzenledi. Fatih Camisi’nde toplanan avukatlar, cüppelerini giyerek, İBB önüne yürüdü. “Darbelere karşı direneceğiz.”, “Milletin hukukunu savunacağız” sloganları atan avukatları, yürüyüş boyunca çevredeki vatandaşlar da alkışlarla destekledi.

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