3 ilçe 4 beldede seçimler yenilenecek

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 31 Mart Yerel Seçimleri'yle ilgili kesin sonuçları açıkladı. Seçim süreci içerisinde tüm verilerin siyasi partilerle paylaşıldığını belirten Yener, “Kesin seçim sonuçlarının ilanıyla birlikte tutanaklar internet sitemizde ıslak imzalı olarak tüm vatandaşlarımızın erişimine açılacaktır” dedi.

31 Mart’taki seçimlerin ardından yapılan itirazların karara bağlandığını söyleyen Yener, “İtirazlar üzerine 2 Haziran 2024 tarihinde Aksaray Güzelyurt, Kayseri Pınarbaşı, Şanlıurfa Hilvan ilçeleri ile Sivas Yıldızeli Güney Kaya, Tunceli Mazgirt Akpazar, Kırklareli Lüleburgaz Büyükkarıştıran ve Aksaray Merkez Sağlık beldelerinde seçimler yenilenecektir” diye konuştu.

Yener seçimlere katılım oranının yüzde 78,12 olduğunu ve 30 büyükşehirden AK Parti’nin 12, YRP’nin 1, DEM’in 3, CHP’nin 14 büyükşehir belediye başkanlığı kazandığını belirtti. Yener seçim sonuçlarıyla ilgili şu istatistikleri paylaştı: “Yapılan seçimlerde en düşük büyükşehir belediye başkanlığına katılım oranı yüzde 67,34 ile Diyarbakır, il belediye başkanlığında yüzde 59,63 ile Bingöl, ilçe belediye başkanlığında yüzde 59,76 ile Diyarbakır Bağlar olmuştur. Katılımın yüksek olduğu yerler ise büyükşehir belediye başkanlığında yüzde 84,97 ile Manisa, il belediye başkanlığında yüzde 83,44 ile Artvin oldu.”