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PKK’dan vazgeçmediler

Haklarında, 'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme, silahlı terör örgütüne üye olma, terör örgütü propagandası yapmak, suçu ve suçluyu övmek' suçlarından çok sayıda dava ile soruşturma bulunan ve görevden uzaklaştırılan Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediye başkanları, 31 Mart seçimlerinden sonra da terör örgütünün yanında yer almayı sürdürdü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Adnan Selçuk Mızraklı (solda) Ahmet Türk (ortada) Bedia Özgökçe Ertan (sağda)
Adnan Selçuk Mızraklı (solda) Ahmet Türk (ortada) Bedia Özgökçe Ertan (sağda)

Haklarında, 'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme, silahlı terör örgütüne üye olma, terör örgütü propagandası yapmak, suçu ve suçluyu övmek' suçlarından çok sayıda dava ile soruşturma bulunan ve görevden uzaklaştırılan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan’ın, 31 Mart 2019’daki seçimlerin ardından da terör ve terör örgütü için çalışmayı sürdürdüğü belirlendi. İçişleri Bakanlığı’nca haklarında görevden uzaklaştırma kararı verilen Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan hakkında yürütülen soruşturma ile davalar terör bağlantılarını gözler önüne serdi.

8 SORUŞTURMA VAR

Mızraklı hakkında, “Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme, silahlı terör örgütüne üye olma, terör örgütü propagandası yapmak, suçu ve suçluyu övmek” suçlarından bir dava ve 8 soruşturma açıldı.

Ahmet Türk’e ilişkin ise bugüne kadar “silahlı terör örgütüne üye olma, görevi kötüye kullanma, terör örgütü kurma ve yönetme, terör örgütü propagandası yapmak, silahlı terör örgütüne isteyerek yardım etmek” suçlarından iki dava açıldı, 4 soruşturma yürütüldü. Bedia Özgökçe Ertan hakkında da “terör örgütü propagandası yapmak, silahlı terör örgütüne üye olmak, suçu ve suçluyu övmek” suçlarından bir kovuşturma ve 6 soruşturma yapıldı.

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Mızraklı, Türk ve Ertan 31 Mart’taki seçimlerde büyükşehir belediye başkanı seçilmelerinin ardından halkın ihtiyaçlarını karşılamak yerine terör örgütünün amaçları, ideolojik söylemleri ve eylemlerini desteklemek amacıyla faaliyette bulunmayı sürdürdü.

TERÖRÜN MERKEZİ

Mızraklı, Türk ve Ertan, terör örgütü ile iltisak, irtibat ve aidiyetleri nedeniyle görevine son verilen eski belediye çalışanlarını hiçbir resmi sıfatları bulunmamasına rağmen çeşitli isimlendirmeler adı altında söz konusu belediyelerde çalıştırdı, belediyeleri terör örgütü ile irtibatlı kişilerin bulunduğu bir merkez haline getirmeyi amaçladı. PKK’lı teröristlerin cenazelerine de katılan görevden uzaklaştırılan 3 büyükşehir belediye başkanı, terör örgütüne ve teröristlere de destek verdi.

  • 15 yıl hapis isteniyor
  • İçişleri Bakanlığı tarafından hakkında yürütülen terör soruşturma ve kovuşturmaları nedeniyle görevden uzaklaştırılan eski Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle 2 iddianame düzenlendi. İddianamelerde, Ertan’ın milletvekilliği döneminde Van’da katıldığı programlardaki konuşmaları ile terör örgütünün propagandasını yaptığı, güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilen teröristleri yücelttiği belirtildi

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