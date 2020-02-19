Gündem 3 katlı sahte deterjan üretim tesisinde şaşırtan sistem
İSTANBUL

3 katlı sahte deterjan üretim tesisinde şaşırtan sistem!

3 katlı sahte deterjan üretim tesisinde şaşırtan sistem

İstanbul polisi, Beylikdüzü’nde ünlü deterjan markalarının sahtesini üreten 3 katlı bir iş yerine baskın düzenledi. İnsan sağlığına birebir olumsuz etki ettiği düşünülen ürünlere el konulurken sahte deterjan üreticilerinin bilgisayar sistemli tesisi şaşırttı.

Haber Merkezi İHA
Sahte deterjanlar ele geçirildi.
Sahte deterjanlar ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü Fikri Mülkiyet Suçları Büro Amirliği polisleri Yakuplu Mahallesi’nde 3 katlı bir iş yerinde ünlü deterjan markalarının sahtesinin üretildiği ihbarını aldı.

Yapılan ihbarı değerlendiren ekipler sabah saatlerinde iş yerine baskın düzenledi. Düzenlenen baskında 1 kişi gözaltına alındı.

Yapılan ihbarı değerlendiren ekipler sabah saatlerinde iş yerine baskın düzenledi.

Bilgisayarlı sistem kurulmuş

İş yerinde yapılan aramalarda kutulara etiket yapıştırmak için bilgisayarlı sistem kurulduğu görüldü. Çok sayıda boş deterjan kutusu ele geçirildi. İnsan sağlığına doğrudan olumsuz etki ettiği düşünülen ürünlere el konuldu.

Deterjan markalarının sahtesinin üretildiği mekandaki aletler.

Fikri Mülkiyet Suçları Büro Amirliği ekiplerinin operasyon anı görüntülendi. Kaydedilen görüntüler arasında polisin kapıyı çalması içeri girdikten sonra 1 kişiyi gözaltına alması yer aldı.

Düzenlenen baskında 1 kişi gözaltına alındı.

Deterjan markalarının sahtesinin üretildiği mekandaki aletler.

Adana'da 22 ton sahte deterjan ele geçirildi
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Adana'da 22 ton sahte deterjan ele geçirildi
Adana'da ele geçirilen 22 ton sahte deterjanla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, sahte ve taklit olarak üretimi yapılıp piyasaya sunulan ürünlere yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda sahte deterjan üretimi yapıldığı tespit edilen merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi ve Bahçelievler mahallerinde iki adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, çeşitli markalara ait 22 ton sahte deterjan ile etiket, hassas terazi, dolum makinesi, kompresör, barkod, baskı makinesi, deterjan ham maddesi ve tuz ele geçirildi. Polis, sahte deterjan üretimi yaptığı iddiasıyla iki şüpheliyi gözaltına aldı.
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