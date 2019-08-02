Gündem 3 kuzen yine ayrılmadı
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3 kuzen yine ayrılmadı

Samsun Tekkeköy’de gölette boğularak hayatını kaybeden 3 kuzenin cansız bedeni birbirine sarılı halde bulundu. Adem (14), Giray (16) ve Turan Besler’in (17) birlikte büyüdüğü öğrenildi. Kurtulmak için birbirine sarıldıkları sanılan çocuklar, yan yana toprağa verildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Birlikte büyüdü, beraber öldü yan yana defnedildiler...
Birlikte büyüdü, beraber öldü yan yana defnedildiler...

Serinlemek için girdikleri gölette boğulup can veren 3 kuzen gözyaşlarına boğdu. Samsun Tekkeköy’de önceki gece cesetleri bulunan Adem (14), Giray (16) ve Turan Besler’in (17) küçük yaştan itibaren birlikte büyüdüğü ve hiç ayrılmadıkları öğrenildi.

Şok ölümleriyle aileleri ve sevenlerini yasa boğan kuzenlerin cansız bedenlerinin birbirine sarılı olarak bulunduğu ortaya çıktı. Çocukların kurtulmak için birbirine sarıldıkları üzerinde durulurken, otopsileri yapılan cenazeler toprağa verilmek üzere ailelerine teslim edildi. Öğle namazını müteakip kılının cenaze namazının ardından 3 kuzen Kirazlık Mezarlığı’nda yan yana toprağa verildi.

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