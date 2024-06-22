3 milyondan fazla dosya arabuluculukla çözüme kavuştu

, kira uyuşmazlıklarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Kira uyuşmazlıklarında uygulanan arabuluculukla da 96 bin 461 dosyada anlaşma sağlandığının altını çizen Tunç, “Kira davalarında arabulucuya başvuru sayısı 176 bin 769'u buldu. Bu başvurulardan 96 bin 461'i anlaşma ile sonuçlandı. Böylece ortalama 192 binden fazla vatandaşımızın kira uyuşmazlığını yargıya taşımadan, barışçıl yolla çözümlenmesini sağlamış olduk” ifadesini kullandı.

, kira uyuşmazlıklarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Kira uyuşmazlıklarında uygulanan arabuluculukla da 96 bin 461 dosyada anlaşma sağlandığının altını çizen Tunç, “Kira davalarında arabulucuya başvuru sayısı 176 bin 769'u buldu. Bu başvurulardan 96 bin 461'i anlaşma ile sonuçlandı. Böylece ortalama 192 binden fazla vatandaşımızın kira uyuşmazlığını yargıya taşımadan, barışçıl yolla çözümlenmesini sağlamış olduk” ifadesini kullandı.

“Arabuluculuk; iş uyuşmazlıklarında 1 Ocak 2018'den, ticari uyuşmazlıklarda 1 Ocak 2019'dan, tüketici uyuşmazlıklarında ise 28 Temmuz 2020'den itibaren zorunlu olarak uygulanıyor. İhtiyari arabuluculuksa hukuk sistemine 14 Kasım 2013'te kazandırıldı. Arabuluculukta bu güne kadar 5 milyon 956 bin 797 dosya sisteme girdi. Müzakeresi tamamlanan 5 milyon 766 bin 703 dosyadan 3 milyon 830 bin 372'si anlaşma ile çözüme kavuşturuldu.”

“İş uyuşmazlıklarında müzakeresi tamamlanan 2 milyon 129 bin 311 dosyadan 1 milyon 54 bin 805'i anlaşma ile sonuçlandı ve başarı oranı yüzde 51 oldu. Bu dosyalar ortalama 10 gün gibi kısa bir sürede çözüme kavuşturuldu" diye Bakan Tunç, "Ticari arabuluculukta müzakeresi tamamlanan 817 bin 718 dosyadan 327 bin 221'i anlaşma ile sonuçlandı ve yüzde 41 başarı sağlandı. Arabulucular, bu dosyalarda ortalama 20 gün gibi kısa bir sürede tarafları uzlaştırdı. Tüketici uyuşmazlıklarında uygulamanın başladığı 28 Temmuz 2020'den bugüne kadar 415 bin 371 dosyada müzakere tamamlandı ve 153 bin 84'ü çözüme kavuştu. Başarı oranı yüzde 38 olarak gerçekleşti.