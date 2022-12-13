30 ilde eş zamanlı dev operasyon: Halil Falyalı'nın yakınları dahil 163 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 22 Mart 2022 tarihli MASAK raporunda PAPARA hesabı açarak ve banka hesapları kullanılarak yasadışı bahisten elde edilen para nakline aracılık ettikleri, hesaplarında toplanan paraları Halil Falyalı, onun eşi ve kumarhane müdürünün de aralarında bulunduğu suç örgütüne ait kripto varlık hesaplarına gönderdikleri, bu yolla toplam 2,5 milyar Türk Lirası civarında suç geliri elde ettikleri tespit edilen 46 şüpheli hakkında 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Devam eden soruşturma sırasında aynı eylemlere iştirak ettikleri tespit edilen 163 şüpheli hakkında toplam 30 ilde eş zamanlı operasyon yapılmak üzere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gerekli talimatlar verildi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, operasyona ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle;

Özellikle dünyanın güçlü ülkeleri bu konuda sanki bu konuyla mücadele ediyormuş gibi yapıyorlar. Bu konunun maliyetlerini orta ölçekli ülkelere yıkıyorlar. 8 Şubat 2022'de Kıbrıs'ta Halil Falyalı cinayeti vardı. Soruşturmaya başladıktan sonra bir takım verilere ulaştık, Kıbrıs-Malta hareketliliğini görebildik. Çalışmalar sonucunda nisan ayından itibaren gerek teknik izleme, gerek bu konuda elde ettiğimiz bilgilerin analizi, ardından da atılan adımlarla Ekim 2022'de bir ön Operasyon gerçekleştirdik. Bu sabah itibariyle yeni bir operasyon başlattık.

Bu kapsamda özellikle bu bahse konu organizasyonda 15 adet bahis sitesinin bulunduğu, bu sitelerin vergi kolaylığı olan ada ülkelerinde hayata geçirildi; menşei olarak Malta. Kurulan sitelerin ülkemizde özellikle kaçak maç yayını yapan siteler başta olmak üzere, sosyal medya uygulamaları, fenomenler ve çağrı merkezleri aramaları yoluyla büyütülmeye çalışıldığı, yüksek bahis oranları verilerek bu siteleri tercih eden oynayıcı sayılarının artırıldığı görülmüştür.

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101 KİŞİ GÖZALTINDA: 808 MİLYON LİRALIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Halil Falyalı'nın yakınları dahil olmak üzere yaklaşık toplam 136 kişi sadece organizatör olarak tespit edilmiştir. Bu tespit edilen organizatörlerin, şu ana kadar 808 milyon maddi varlıklarına el konulmuştur. Bu daha başlangıçtır. 136 kişinin şu ana kadar 101 kişisi gözaltına alınmıştır.

Ve inanıyorum ki özellikle vatandaşlarımızı kendi ağlarına düşürerek onları hem sanal bahis hem de sanal kumar üzerinden gerçekleştirdikleri bu kötücül yaklaşım yaptığımız bu operasyonlarla akamete uğratılacaktır.

Sanal kumar ve sanal bahis paralarının nakli, kripto borsasıyla başka ülkelere aktarılmaktadır.

FOTOĞRAF 13 Kaza, saat 23.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi 11 Eylül Bulvarı Çiftehavuzlar Mahallesi’nde meydana geldi. Nilüfer ilçesinden Osmangazi istikametine seyir halinde olan Musa Soylugan, yönetimindeki 16 BT 261 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Soyluganın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce bariyerlere, ardından savrularak hareket halindeki halk otobüsüne arkadan çarptı. Kazanın şiddetiyle otomobil ortadan ikiye bölündü, sürücü de yola savruldu. Otobüste bulunan yolcuların yaralanmadığı kazanın ardından ihbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü Soylugan, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Soylugan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza nedeniyle yaklaşık yarım saat trafiğe kapatılan 11 Eylül Bulvarı, otomobilin kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, Musa Soylugan’ın öğlen saatlerinde de aynı güzergah üzerinde otomobille seyir halindeyken çektiği görüntüyü sosyal medya hesabında paylaştığı görüldü. Bursa'da feci kaza: İkiye bölünen aracın sürücüsü hayatını kaybetti Bursa'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda Musa Soylugan'ın (19) kontrolünü kaybettiği otomobil, önce bariyerlere ardından da halk otobüsüne çarptı. Otomobilin ortadan ikiye bölündüğü kazada Soylugan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. BiP'te paylaş

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GÜNDEM Adana merkezli altı ilde sahte para ve altın operasyonu: 18 şüpheli gözaltında