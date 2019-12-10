Gündem 30 milyon dolara tarih satacaklardı
MANİSA

30 milyon dolara tarih satacaklardı

Manisa Saruhanlı’da, kaçak kazıda buldukları 2 bin 200 yıllık mozaiği, 30 milyon dolara satmak isteyen 5 zanlı, jandarma ekiplerince yakalandı. Mozaiği İstanbul’da yaşayan yabancı iş insanının 8 milyon dolara satın almak istediği, ancak zanlıların rakamı yeterli bulmadığı öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3’ü tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Üzerinde çeşitli hayvan motifleri ile yazıların yer aldığı Roma dönemine ait 2 bin 200 yıllık olduğu değerlendirilen yaklaşık 50 metrekare büyüklüğündeki mozaik, tarlada bulundu.
Üzerinde çeşitli hayvan motifleri ile yazıların yer aldığı Roma dönemine ait 2 bin 200 yıllık olduğu değerlendirilen yaklaşık 50 metrekare büyüklüğündeki mozaik, tarlada bulundu.

Manisa’nın Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ve Halitpaşa Karakol Komutanlığı ekipleri, geçen cumartesi günü, Saruhanlı’nın Alibeyli Mahallesi’ndeki sit alanında izinsiz kazı yapıldığını öğrendi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, bölgeye gitti. Kaçak kazı yapılan alanda M.Ö. 200’lü yıllara ve Roma Dönemi’ne ait olduğu değerlendirilen bir mozaik ele geçirildi. Jandarma ekipleri aynı gün, kaçak kazıyı yapan ve akraba oldukları belirlenen şüpheli M.Ö. (21), İ.Ö. (47), B.Ö. (24) ve H.İ.Ö. (43) ile D.A.’yı (55) gözaltına aldı. Jandarma karakolundaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlılardan M.Ö., İ.Ö. ve D.A. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Manisa Saruhanlı’da, kaçak kazıda bulunan mozaik

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

  • Zanlıların yakalanmasında isminin gizli kalmasını isteyen bir ihbarcının etkili olduğu anlaşıldı. İhbarcının ifadesinde, zanlıların buldukları mozaiği İstanbul’da yaşayan yabancı bir iş insanının 8 milyon dolara satın almak istediğini ancak İ.Ö. ve H.İ.Ö.’nün rakamı yeterli bulmayıp vazgeçtiği öğrenildi. İ.Ö. ve H.İ.Ö.’nün alıcıdan yaklaşık 30 milyon dolar istedikleri ortaya çıktı. İhbarcı ayrıca, zanlıların bölgede kaçak kazı yaparken çektiği görüntüleri de jandarmayla paylaştı. Zanlıların, alıcıya mozaiği bulduklarını kanıtlamak için günün gazetesini ve alıcıdan gelen parayı eserin üstüne koyup fotoğrafını yabancı iş insanına gönderdiği de ortaya çıktı. Yabancı iş insanının kim olduğu araştırılıyor.

Manisa'da tarlada buldular: 30 milyon dolara satmak isterken yakalandılar
FOTOĞRAF 14
Title
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde buldukları Roma dönemine ait 2 bin 200 yıllık olduğu değerlendirilen mozaiği, 30 milyon dolara satmak isterken yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Title
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Alibeyli Mahallesi'nde sit alanındaki bir tarlada bir grubun mozaik bulduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Title
İhbarı yapan kişinin tarla sahibinin de arasında bulunduğu şüphelilerin, yabancı bir iş adamı ile mozaiği satmak üzere pazarlık yaptığı, 8 milyon dolar teklif eden bu kişiden 30 milyon dolar istedikleri bilgisini de jandarmayla paylaştığı öğrenildi.
Title
Bunun üzerine izinsiz kazı yapılan bölgeye operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, üzerinde çeşitli hayvan motifleri ile yazıların yer aldığı Roma dönemine ait 2 bin 200 yıllık olduğu değerlendirilen yaklaşık 50 metrekare büyüklüğündeki mozaiği belirtilen tarlada buldu.
Title
Mozaiğin bulunduğu bölge korumaya alınırken, olayla ilgili M.Ö. (21), İ.Ö. (47), D.A. (55), B.Ö. (24) ve H.İ.Ö. (43) gözaltına alındı.
Title
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ö, İ.Ö. ve D.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. B.Ö. ve H.İ.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Manisa'da tarlada buldular: 30 milyon dolara satmak isterken yakalandılar
Manisa'nın Saruhanlı ilçesindeki sit alanındaki tarlada bulunan mozaiğin, Roma dönemine ait ve 50 metrekare büyüklüğünde olduğu belirlendi. Gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.


FETÖ - Alman ortaklığı

FETÖ - Alman ortaklığı

​Almanya, Afrika'daki FETÖ okulları için seferber oldu.
Onayımız olmadan adım atamazlar

Onayımız olmadan adım atamazlar

​Ferhad Abdi Şahin'i gördüğümüz yerde etkisiz hale getireceğiz.
Asgari zammında talep farkı üç kat

Asgari zammında talep farkı üç kat

​İşçi yüzde 27 talep ederken, işveren yüzde 9 diyor.
Ahlak yoksa<br>sanat da olmaz

Ahlak yoksa
sanat da olmaz

​Savaş suçlusu Milosevic'e destek veren Handke bugün Nobel Edebiyat Ödülü 'nü alacak.
Esma<br>komutan şehit oldu

Esma
komutan şehit oldu

​Türkiye'nin sayılı kadın bomba uzmanı Esma Çevik şehit oldu.
İdlib’den göç

İdlib’den göç

​25 bin Suriyeli Türkiye sınırına göç etti.

Google seçti : 2019'un en iyi uygulaması Lokma!

Google seçti : 2019'un en iyi uygulaması Lokma!

Albayrak Medya'nın yeni sitesi Gzt Lokma, en iyi kişisel gelişim uygulaması seçildi.

İsrail aşırı sağı kullanıyor

İsrail aşırı sağı kullanıyor

Aşırı sağcı hesaplar üzerinden kurgu haberlerler yapılıyor.
İlhaka karşı genel grev

İlhaka karşı genel grev

​İşgalci İsrail güçleri plastik mermiyle müdahale etti.
Getiri şampiyonu Borsa İstanbul

Getiri şampiyonu Borsa İstanbul

​Kasım ayında yüzde 5.25 oranında kazandırdı.
Beyin implantı güçlendiriyor

Beyin implantı güçlendiriyor

​Hafızanın yüzde 15 ile yüzde 20 oranında arttığı ortaya çıktı.
Piyasalar faizde indirim bekliyor

Piyasalar faizde indirim bekliyor

​Yılın son toplantısı öncesinde gözler Merkez Bankası'na çevrildi.
Fuat Oktay'dan eleştirilere yanıt

Fuat Oktay'dan eleştirilere yanıt

Oktay: Belediyeleri terör merkezi haline getirenler yargılanacak.
TEKNOFEST'in<br>adresi belli oldu

TEKNOFEST'in
adresi belli oldu

Selçuk Bayraktar, sosyal medyadan açıkladı.
Katilin itiraf <br>ettiği görüntüler

Katilin itiraf
ettiği görüntüler

Av bayiindeki görüntülerde tavırları dikkat çekti.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.