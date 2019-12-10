30 milyon dolara tarih satacaklardı

Üzerinde çeşitli hayvan motifleri ile yazıların yer aldığı Roma dönemine ait 2 bin 200 yıllık olduğu değerlendirilen yaklaşık 50 metrekare büyüklüğündeki mozaik, tarlada bulundu.

Manisa’nın Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ve Halitpaşa Karakol Komutanlığı ekipleri, geçen cumartesi günü, Saruhanlı’nın Alibeyli Mahallesi’ndeki sit alanında izinsiz kazı yapıldığını öğrendi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, bölgeye gitti. Kaçak kazı yapılan alanda M.Ö. 200’lü yıllara ve Roma Dönemi’ne ait olduğu değerlendirilen bir mozaik ele geçirildi. Jandarma ekipleri aynı gün, kaçak kazıyı yapan ve akraba oldukları belirlenen şüpheli M.Ö. (21), İ.Ö. (47), B.Ö. (24) ve H.İ.Ö. (43) ile D.A.’yı (55) gözaltına aldı. Jandarma karakolundaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlılardan M.Ö., İ.Ö. ve D.A. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Manisa Saruhanlı’da, kaçak kazıda bulunan mozaik

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Zanlıların yakalanmasında isminin gizli kalmasını isteyen bir ihbarcının etkili olduğu anlaşıldı. İhbarcının ifadesinde, zanlıların buldukları mozaiği İstanbul’da yaşayan yabancı bir iş insanının 8 milyon dolara satın almak istediğini ancak İ.Ö. ve H.İ.Ö.’nün rakamı yeterli bulmayıp vazgeçtiği öğrenildi. İ.Ö. ve H.İ.Ö.’nün alıcıdan yaklaşık 30 milyon dolar istedikleri ortaya çıktı. İhbarcı ayrıca, zanlıların bölgede kaçak kazı yaparken çektiği görüntüleri de jandarmayla paylaştı. Zanlıların, alıcıya mozaiği bulduklarını kanıtlamak için günün gazetesini ve alıcıdan gelen parayı eserin üstüne koyup fotoğrafını yabancı iş insanına gönderdiği de ortaya çıktı. Yabancı iş insanının kim olduğu araştırılıyor.