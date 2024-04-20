30 yıl sonra yeniden Solingen

Solingen, son 50 yıldır çatal ve bıçaklarıyla Türk ailelerin gönüllerinde taht kuran şehir. Aynı zamanda Solingen birbiri ardına yaşanan yangılarla Türk ailelerin yüreğinde derin bir yara. Bu bıçak yarası değil, yangın yarası.

“Sınırsız keder bugün bizi ayrılmaz bir şekilde bir araya getiriyor: Türkler ve Almanlar, akrabalar, komşular, siyasi sorumluluğu olanlar, tek kelimeyle insan kardeşler. Saime Genç, Hülya Genç, Gülistan Öztürk, Hatice Genç ve Gürsun İnce’nin, sinsi bir insanlık dışılığa kurban giden beş masum insanın yasını tutuyoruz. Tüm ülkemiz onlarla birlikte yas tutuyor. Anayasamızın ilk maddesi ‘Alman’ın onuru dokunulmazdır’ demez, ‘İnsanın onuru dokunulmazdır’ der. Mölln ve Solingen’de işlenen cinayetler birbiriyle ilgisi olmayan bireysel eylemler değil, aşırı sağcı bir iklimin sonucudur. Failler münferit olabilir, ancak bir anda ortaya çıkmadılar.”

Alman Cumhurbaşkanı Richard von Weizaecker, 3 Haziran 1993’te Amasyalı Genç ailesine mesnup Solingen kurbanları için düzenlenen anma töreni vesilesiyle Köln Diyanet Merkez Camii’nde yaptığı konuşmada bu cümlelerle acılı cemaate sesleniyordu.





4 SOYDAŞIMIZ ÖLDÜ

Bu ilk büyük facianın üzerinden 30 yıl geçti. 26 Mart 2024 sabaha karşı Solingen’de saat 02.47’de 10 kişinin yaşadığı binada Bulgaristan vatandaşı 4 Türk soydaşımız öldü, 3 Türk ağır yaralandı. Binada yanan, yaralanan ve evleri zarar gören aileler ve bina sahibi inşaat sektöründe çalışıyorlar. Bina resmen bir Türk iş adamının eşine ait.

Olayın duyulmasıyla Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Başbakanı Hendrik Wüst etkili oldu. Solingen Belediye Başkanı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Temsilcisi Çağatay Kılıç ile Türkiye Cumhuriyeti Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar ve Düsseldorf Başkonsolosu Ali İhsan İzbul ardı ardına yayınladıkları taziyelerle ‘facianın’ dramatik boyutlarına dikkat çektiler.

Türk diplomatlar olayın duyulmasının hemen ardından ailelerle temas kurdu. Alman ve Bulgar makamları ile temasta kaldılar, kundaklanan binayı ziyaret ederek yapılan resmi matem merasimine katıldılar.

Yangının üzerinden iki gün geçtikten sonra yetkili Wuppertal Savcısı Heribert Kaune Gerbart yangının ‘kundaklama’ sonucu meydana geldiğini resmen açıkladı, bir Cinayet Komisyonu kurulması kararlaştırıldı.





TÜRK VEKİLLER ALMANYA’DA

Kundaklama Almanya ve Türkiye’de olduğu gibi Bulgaristan’da da büyük infial yarattı. İnfialin gerçek nedeni, yangının sonuçlarından öte olaya Türkiye’nin müdahalesi ve facia haberlerinin Türk basını tarafından duyurulmasından kaynaklanıyordu. Yani Bulgaristan bu katliamı kendi diplomatlarından değil Türkiye’den öğreniyordu. Bulgaristan Türklerini temsilen Almanya’ya Sofya’dan derhal bir heyet yollandı. Hak ve Özgürlükler Hareketi’ne (HÖH) mensup Avrupa Parlamentosu milletvekili İlhan Küçük ile Bulgar Parlamentosu Milletvekili Halil Letifov ve Sofya Müftülüğü’nü temsilen Celal Faik’ten oluşan heyet incelemelerde bulunmak ve cenaze merasimini organize etmek üzere Solingen’e geldiler.

Cenazeler Almanya Diyanet Teşkilatı DİTİB’in girişimiyle THY’ye ait bir uçakla Düsseldorf üzerinden İstanbul’a getirildi. Cenaze merasimine Bulgaristan’ı temsilen Almanya’da görevli hiçbir diplomat katılmadı. Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı’nın organize ettiği cenaze nakil aracı ile Bulgaristan’ın Filibe şehri yakınlarında Köstek Köyü’nde cenaze namazı sonrası İsmail, Kıymet, Gizem ve Elis Zhilov İslam adetlerine göre defnedildiler. Defnedildiler demek ne derece doğru olur. Aslından iki küçük yavrudan geriye kalan sadece iki minik tabuttu.





YANAN BİNA YIKILMAYA ÇALIŞILDI

Yangında ölen 4 soydaşımızın defnedilmelerinin ardından henüz 24 saat geçmişti. Aileler Bulgaristan’da mezarlıkta, ağır yaralılar hastanelerde ölümle pençeleşirken 5 Nisan 2024 Cuma günü akşam üstü şehir ilginç bir gelişmeye tanık oldu.

Grünwalder Strasse 69’da yakılan evde bir Türk inşaat şirketinin kuşkulu ‘temizlik ve inşaat faaliyetine’ başladığı görüldü. Kavrularak ölümün aziz hatırasının hakim olduğu evin enkazında yangın gecesi yaşanan dramın delilleri bir Türk şirketine temizletiliyordu. Olayın duyulması Türkler arasında büyük bir infial yaratı. Ailelerin rızası ve avukatların onayı alınmadan eşyalar, evraklar, paralar ve altınlar beyaz torbalarla konteynerlere atılıyordu. Binaya mühürler sökülerek girilmiş, hafta sonu olmasına rağmen iskeleler kurulmuştu. Çalışan işçiler Türk olmasa ne olup bittiği bilinmeyecekti. Savcılık tarafından mühürlenen binadaki özel eşyalar adli emanete götürülmemiş ve ailelere teslim edilmemişti. Savcılık binada su delillerinin yok edilmesine yol açacak işlemin başlamasına neden onay vermişti?

Alman belediyesinin keyfi tutumu acılı aileler ve vatandaşlarımız arasında büyük bir tepkiye neden oldu.





DELİL KARARTMAYA SUÇ DUYURUSU

Yangında ağır yaralanan Bulgaristan Türkü Ayşe Kostantinova’nın avukatı Adnan Menderes Erdal, Solingen Emniyet Müdürülüğü’ne haneye tecavüz ve suç delillerini yok etmek isnadı ile suç duyurusunda bulundu. Başvuruya bugüne kadar cevap alınamadığı gibi, bina yapısını değiştirecek inşaat faaliyetlerine de engel olunmadı.

Merdivenlerin tamamen çöktüğü evle ilgili rapor hazırlamak üzere Avukat Erdal derhal bir Alman mühendislik bürosuna bilirkişi raporu hazırlattı. Bilirkişi heyeti binaya iskelelerden girdi ve ilginç bir manzara ile karşılaştı. Dört Türk’ün yanarak öldüğü çatı dairesi aslında bir ev değil tavan arasıydı. Kurbanların kaçacak yolları yoktu. Çaresiz yanan insanlar caddede itfaiyenin olduğunu bile görme imkanından da yoksunlardı. Çünkü yandıkları yer çatı katı değildi ve pencereleri yoktu. Tek çare can havliyle merdivene yönelmek oldu. Lakin, 16 metre derinliğindeki ahşap merdiven boşluğu bir alev denizi şeklinde aileyi yuttu. Filibeli ailenin yaşadığı yer bir ev değil, bir tavan arasıydı. Dolayısıyla kiraya verilmesi suçtu. Ev sahibi hatalı olduğu kadar iskan izni veren Solingen Belediyesi de kabahatliydi. Bir an önce binaya müdahale ederek vicdan azabından kurtulmak isteniyordu.





BİLİRKİŞİ RAPORU HAZIRLANDI

Savcılık ve Belediye yetkili olsa bile binadaki daireler ailelere aitti. Bu dairelere üçüncü şahısların girmesi, ölenlere ait özel mülkiyete dokunup çöpe atması veya başka bir yere taşıması Ceza hukuku, Kira Hukuku, Mülkiyet Hukuku’na aykırı ve açık haneye tecavüzdü. Zira evlerde kimlik bilgileri, ikamet senetleri, para ve altınlar velhasıl ölen bebeklerin özel eşyaları vardı.

Savcılık cinayet kanıtlarını ve özel mülkiyeti neden adli emanete almadan, üçüncü şahısların ulaşmasına imkan sağlamıştı? Alman Hukuku’na göre 2. bir örneği olmayan bu uygulama açıkça yasaların ihlaliydi. Belediyenin binaya acil müdahalesinin amacı hala gizemini koruyor. Evin enkazına dokunulmaması konusunda ise halen mücadele sürüyor.

Aile avukatının düzenlettiği ‘Bina, bu koşullarda yıkılamaz’ ifadelerine yer verilen bilir kişi raporu ile Alman makamlarının kasıtlı tutumu en azından kayıt altına alınmış oldu.





KATİL ZANLISI YAKALANDI

Olaydan 15 gün geçtikten sonra 9 Nisan günü soruşturma savcılığı bir açıklama yaparak kundaklama eyleminin faili olarak 39 yaşındaki bir Alman’ın tutuklandığını ilan etti. Bir gün sonra Wuppertal Savcılığı’nda cinayet komisyonu üyeleri ve Savcı Heribert Kaune Gerbart bir basın toplantısı düzenleyerek kamuoyunun karşısına çıktı. Zanlının 39 yaşında Solingenli bir Alman olduğunu, alacak verecek davası olan bir Alman arkadaşını 40 santimetre uzunluğunda bir kama ile öldürmek isterken suçüstü yakalandığını açıkladılar.

Savcı zanlı Daniel S.’nin ağır yaraladığı arkadaşına saldırırken ‘Sieg Heil’ diye Nazi sloganı attığını ifade etti. Başka bir deyimle arkadaşını bıçaklamak üzere suçüstü yakalanan kişi Daniel S. aynı zamanda Türk ailelerin evini yakarak öldüren kişiydi. Bu ifade bile başlı başına bir çok tuhaflığı bünyesinde barındırıyordu. Zanlı biliniyorsa neden polis takibine alınmamış ve bir başka insanı doğramasına izin verilmişti. Zira Alman kamuoyu kundakçı katile hemen ‘Palalı Katil’ adını yakıştırmıştı. ‘Palalı Katil’ demek katilin Arap veya başka bir Müslüman millete mensup olduğu iması taşıyordu. Tesadüfen seçilmemişti. Zira palası yoktu. Evi de palayla yakmamıştı. Varsın olsun. Böylesi vahşi bir cinayet karşısında Alman vicdanı rahatsız edilmemiş oluyordu. Dönerci Cinayetleri’nde de öyle olmuştu. Öldürülenlerin hiç biri dönerci olmadığı halde ölenlerin hepsi ‘dönerci’ diye nitelendirildi. Böylece topluma ‘Almanya’ya gelmeseler ölmeyeceklerdi. Kendi kabahatleri’ mesajı verildi. Şimdi de Solingen’de Türkleri yakan Alman’a ‘Palalı Katil’ deniyor ama ortada bir pala yok. İşin daha da garibi Daniel S.’in tutuklanma nedeni kundaklama değil, adam yaralama sureti ile cinayete tam teşebbüs.





KİM BU DANİEL S.?

Alman Polisine göre Daniel S. daha önce kundakladığı evde kiracıymış. Ev sahibi ile sorun yaşayarak binadan atılmış. Cinayet teşebbüsü esnasında ‘Sieg Heil’ diye bağıran Daniel S.’nin eğitimi ve mesleği konusunda resmi bir bilgi yok. Halbuki Daniel S. bir Solingenli ve gittiği okullar da, mesleği de belli. Solingen’de tekno müzik alanında aktif, ‘SS’ yani ‘Nazi’ saç tıraşlı bir Alman. Yaraladığı arkadaşı Rene A. ise Neo-Nazi müzik gruplarına düşkün bir isim. Bir diğer husus da Solingen’de evi molotofkokteyli ile yakılan, posta kutusuna gamalı haç çizilen bir Türk kadının da komşusu. Ayrıca, katil zanlısının 6 yıldır birlikte olduğu bayan arkadaşı bir Alman siyasinin kız kardeşi iddiaları var. Polis katil zanlısının evi neden yaktığını resmen adlandıramıyor. Tahkikat Komisyonu Başkanı, zanlının ‘uyuşturucu satıcısı olmadığı’ hususunu ısrarla vurguluyor. ‘Ev sahibine kira borcu olduğu’ haberlerini ise basından okuduklarını dile getirerek zanlı hakkında ip uçları veriyor. Bu ipuçları bizi kundaklamanın nedeninin zanlının özel yaşamında değil, sosyal bağlantılarında aranması düşüncesine itiyor. Zira polis ve siyasi polis zanlının gerçek hayat öyküsünü biliyor. Sadece kamuoyuna anlatmıyor.





ŞAŞIRTAN İFADE

Her ne kadar Alman makamları kundaklama eylemini bir kişinin şahsi nedenlerle yapmış olabileceği olgusundan hareket etseler de basın toplantısından üç gün sonra, yani 13 Nisan’da tüm kurguyu değiştirecek bir tanık ifadesi gündeme oturuyor.

Yangın gecesi eşi Nihat (26) ve bebeği Salih’le evin 3. katından 12 metre yükseklikten caddeye atlayan ve ağır yaralanan Ayşe (23) polise verdiği ilk ifadesinde evin neden kundakladığını ortaya koyuyor. Ayşe Kostadincheva’nın ifadesini, Köln’de tedavi altında bulunduğu Merheim Hastanesi’nde Alman Emniyeti’ne mensup bir Türk polisi Türkçe olarak alıyor. Ayşe ifadesinde, “Biz yukarıdaki ölen kuzenlerimizin seslerine, bağrışmasına uyandık. Dumanları gördük, yandığımızı anladık. Yatak odamızın kapısını açtık. Oradaki küçük koridorda kayıp düştük. Islaktı. Yere düşmemizle ayaklarımız alev aldı, yeniden yatak odasına geri döndük.” Bu ifadeden anlaşıldığına göre binanın girişindeki ağaç merdivenler kundaklanmadan önce, tek tek daire kapıları altından evlere yanıcı cisim dökülmüştü. Bu da ev sahibine kızıp binanın yakıldığı tezini çürütüyordu. Kundaklamayı gerçekleştirenlerin sadece binayı değil evde oturanları tek tek katletmek amacıyla yangını planladıkları gerçeğini ortaya koyuyordu. Bu ifade görgü tanıklarının evi yakan kişilerin ‘üç kişi’ olduğuna dair gözlemleri ile de uyuşuyor. Şimdi avukatlar bu gerçekler ışığında ikinci bir suç duyurusu hazırlamış durumdalar.



