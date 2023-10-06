31 ilde eş zamanlı 'Kafes Operasyonu': Bakan Yerlikaya '39 suç örgütü çökertildi' diyerek duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 31 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 39 suç örgütünün çökertildiğini ve 307 şüpheli şahsın yakalandığını açıkladı.

"31 ilimizde eş zamanlı olarak düzenlenen kafes operasyonu kapsamında 15 organize suç örgütü ile bu örgütlere silah temini sağlayan 24 suç örgütü çökertildi. Operasyonlar sonucunda 307 şüpheli şahıs yakalandı.

"31 ilimizde eş zamanlı olarak düzenlenen kafes operasyonu kapsamında 15 organize suç örgütü ile bu örgütlere silah temini sağlayan 24 suç örgütü çökertildi. Operasyonlar sonucunda 307 şüpheli şahıs yakalandı.

15 organize suç örgütü ve bu suç örgütlerine silah ve elverişli malzeme temini sağlayan 24 farklı suç grubu ile birlikte toplam 39 organize suç yapısı çökertildi. Operasyonlarda 307 şüpheli şahıs yakalandı.

2 uzun namlulu silah ile çok sayıda mühimmat, muhtelif miktarda uyuşturucu ve çek/senet ele geçirildi.

2 uzun namlulu silah ile çok sayıda mühimmat, muhtelif miktarda uyuşturucu ve çek/senet ele geçirildi.

Operasyonları gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum. Aziz milletimiz müsterih olsun: Hangi büyüklükte olursa olsun halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine, çetelere nefes aldırmayacağız! Şafak sökerken de gün batarken de her an enselerindeyiz! Hepsini bir bir yakalayıp adalete teslim edeceğiz!"