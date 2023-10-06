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31 ilde eş zamanlı 'Kafes Operasyonu': Bakan Yerlikaya '39 suç örgütü çökertildi' diyerek duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 31 ilde eş zamanlı düzenlenen Kafes Operasyonu'nda 15 organize suç örgütü ile bu örgütlere silah temini sağlayan 24 suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Operasyonlar sonucunda 307 şüpheli şahsın yakalandığı belirtildi.

Seren Som
10:40 . 6/10/2023 الجمعة
Yeni Şafak
Bakan Yerlikaya operasyon anlarına ait görüntüleri de paylaştı.

Bakan Yerlikaya operasyon anlarına ait görüntüleri de paylaştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 31 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 39 suç örgütünün çökertildiğini ve 307 şüpheli şahsın yakalandığını açıkladı.



Çökertilen suç örgütlerinin isimlerini tek tek açıklayan Bakan Yerlikaya'nın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

'39 suç örgütü çökertildi'

"31 ilimizde eş zamanlı olarak düzenlenen kafes operasyonu kapsamında 15 organize suç örgütü ile bu örgütlere silah temini sağlayan 24 suç örgütü çökertildi. Operasyonlar sonucunda 307 şüpheli şahıs yakalandı.

İşte o çetelerin isimleri

Emniyet Genel Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinesinde, İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüklerimizce:

  • Adana’da Bora Toprak Organize Suç Örgütü,
  • Antalya’da Hüseyin Şamil Şahin Organize Suç Örgütü
  • Samsun’da Eyüp Atmaca Organize Suç Örgütü
  • Zonguldak’ta Alihan Keleş Organize Suç Örgütü ve Barış Taşdemir Organize Suç Örgütü
  • Bursa’da Ali Kevser Can Organize Suç Örgütü
  • Eskişehir’de Ahmet Yalım Organize Suç Örgütü
  • Gaziantep’te Burhan Çapan Organize Suç Örgütü
  • İstanbul’da Mehmet Basetemür Organize Suç Örgütü
  • İzmir’de Ahmet Aktaş Organize Suç Örgütü
  • Muğla’da Ömer Kamil Sütlü Organize Suç Örgütü
  • Giresun’da Baki Ay Organize Suç Örgütü
  • Tekirdağ’da Resul Ağyürek isimli şahsın yönlendirdiği Nitelikli Yağma Faaliyetleri gösteren Suç Grubu
  • Çanakkale’de Kadir Yeşil isimli şahsın yönlendirdiği Nitelikli Yağma Faaliyetleri gösteren Suç Grubu ile
  • Afyon’da Ahmet Başyiğit isimli şahsın yönlendirdiği Nitelikli Yağma Faaliyetleri gösterenlere yönelik eş zamanlı KAFES OPERASYONU gerçekleşti.

Çok sayıda silah ele geçirildi

15 organize suç örgütü ve bu suç örgütlerine silah ve elverişli malzeme temini sağlayan 24 farklı suç grubu ile birlikte toplam 39 organize suç yapısı çökertildi. Operasyonlarda 307 şüpheli şahıs yakalandı.

  • Operasyonlar kapsamında:
  • 161 tabanca
  • 164 av tüfeği
  • 2 uzun namlulu silah ile çok sayıda mühimmat, muhtelif miktarda uyuşturucu ve çek/senet ele geçirildi.

'Çetelere nefes aldırmayacağız'

Operasyonları gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum. Aziz milletimiz müsterih olsun: Hangi büyüklükte olursa olsun halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine, çetelere nefes aldırmayacağız! Şafak sökerken de gün batarken de her an enselerindeyiz! Hepsini bir bir yakalayıp adalete teslim edeceğiz!"






#Ali Yerlikaya
#Operasyon
#Suç Örgütü
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