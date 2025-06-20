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31 ilde 'siber suçlar' operasyonu: 190 şüpheliye gözaltı

31 ilde 'siber suçlar' operasyonu: 190 şüpheliye gözaltı

09:5920/06/2025, Cuma
DHA
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190 şüpheli yakalandı
190 şüpheli yakalandı

31 ilde eş zamanlı yürütülen siber suç operasyonlarında, dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve çocuk istismarı içerikli suçlara karıştığı belirlenen 190 şüpheli yakalandı; milyonlarca liralık mal varlığına el konuldu.

31 ilde eş zamanlı düzenlenen siber suç operasyonlarında, son 3 gün içinde 190 şüpheli yakalandı. Emniyet birimlerinin yürüttüğü çalışmalarda; nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi gibi suçlara odaklanıldı.


  • Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda ruhsatsız silahlar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, yaklaşık 15 milyon TL değerinde 10 lüks araca da el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında “
nitelikli dolandırıcılık”, “yasa dışı bahis”, “suç örgütü kurmak ve üye olmak”, “suçtan elde edilen mal varlığını aklamak”
ve
“bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık”
suçlarından adli işlem başlatıldı.


#operasyon
#siber
#yasa dışı bahis
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