31 ilde 'siber suçlar' operasyonu: 190 şüpheliye gözaltı

190 şüpheli yakalandı
31 ilde eş zamanlı yürütülen siber suç operasyonlarında, dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve çocuk istismarı içerikli suçlara karıştığı belirlenen 190 şüpheli yakalandı; milyonlarca liralık mal varlığına el konuldu.
31 ilde eş zamanlı düzenlenen siber suç operasyonlarında, son 3 gün içinde 190 şüpheli yakalandı. Emniyet birimlerinin yürüttüğü çalışmalarda; nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi gibi suçlara odaklanıldı.
- Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda ruhsatsız silahlar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, yaklaşık 15 milyon TL değerinde 10 lüks araca da el konuldu.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında “
nitelikli dolandırıcılık”, “yasa dışı bahis”, “suç örgütü kurmak ve üye olmak”, “suçtan elde edilen mal varlığını aklamak”
ve
“bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık”
suçlarından adli işlem başlatıldı.
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