31 Mart’taki bayramın provası olacak

Heyecanlı olduklarını dile getiren Kurum, “Çünkü artık görevi devralmamıza 7-8 gün kaldı, vatandaşımız sabırsız. Gittiğimiz her yerde kardeşlerimiz artık bu değişimin bir an önce olmasını istiyorlar” ifadesini kullandı. İstanbul'da 31 Mart akşamı huzuru inşa edeceklerini ve kenti sosyal belediyeciliğe yeniden kavuşturacaklarını vurgulayan Kurum, “Teşkilatlarımızla birlikte 76 gündür tüm vekillerimiz, belediye başkanlarımızla sahadayız. Hayallerimizi ve projelerimizi anlatıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle saat 14.00'te burada bu coşkuyu hep birlikte yaşayacağız ve aslında 31 Mart akşamı Saraçhane'de yapacağımız bayramın bir provası olacak” diye konuştu. Tüm İstanbulluları mitinge davet eden Kurum, “İnşallah kutlu bir zaferin başlangıcını hep birlikte yapacağız” sözlerini sarf etti.