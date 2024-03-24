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31 Mart’taki bayramın provası olacak

Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum, İstanbulluları bugün Atatürk Havalimanı’nda düzenlenecek ‘Yeniden Büyük İstanbul Mitingi’ne davet etti. Kurum, “31 Mart akşamı Saraçhane’de yapacağımız bayramın bir provası olacak” dedi.

04:00 - 24/03/2024 Pazar
Güncelleme: 02:58 - 24/03/2024 Pazar
Yeni Şafak
Murat Kurum.
Murat Kurum.

“Yeniden Büyük İstanbul Mitingi”, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek. Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer, miting öncesi alandaki hazırlıkları inceledi.

KUTLU ZAFERİN BAŞLANGICI

Heyecanlı olduklarını dile getiren Kurum, “Çünkü artık görevi devralmamıza 7-8 gün kaldı, vatandaşımız sabırsız. Gittiğimiz her yerde kardeşlerimiz artık bu değişimin bir an önce olmasını istiyorlar” ifadesini kullandı. İstanbul'da 31 Mart akşamı huzuru inşa edeceklerini ve kenti sosyal belediyeciliğe yeniden kavuşturacaklarını vurgulayan Kurum, “Teşkilatlarımızla birlikte 76 gündür tüm vekillerimiz, belediye başkanlarımızla sahadayız. Hayallerimizi ve projelerimizi anlatıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle saat 14.00'te burada bu coşkuyu hep birlikte yaşayacağız ve aslında 31 Mart akşamı Saraçhane'de yapacağımız bayramın bir provası olacak” diye konuştu. Tüm İstanbulluları mitinge davet eden Kurum, “İnşallah kutlu bir zaferin başlangıcını hep birlikte yapacağız” sözlerini sarf etti.



#siyaset
#yerel seçim
#Murat Kurum
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