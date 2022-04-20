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Gündem 31 muvazzafa FETÖ baskını İzmir merkezli 31 ilde operasyon yapıldı
İZMİR

31 muvazzafa FETÖ baskını: İzmir merkezli 31 ilde operasyon yapıldı

FETÖ’ye yönelik İzmir merkezli İstanbul, Ankara dahil 31 ildeki eş zamanlı operasyonlarda, 31’i muvazzaf 99 şüpheliden 71’i yakalandı. İstanbul’da, askeri mahrem yapılanma içindeki 12 şüpheli gözaltına alındı. Ankara’da da, örgütün Adalet yapılanmasındaki 30 şüpheliye baskın yapıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
31 muvazzafa FETÖ baskını: İzmir merkezli 31 ilde operasyon yapıldı
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İzmir’de Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 31’i muvazzaf 99 şüpheliden 71’i yakalandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının Milli Savunma Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı İzmir Bölge Başkanlığı, Kara ve Deniz Kuvvetleri komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığıyla sağladığı veri karşılaştırmasına dayalı işlemler sonucu örgütle irtibatları bulunduğuna dair deliller tespit edilen 31 muvazzaf, 3 eski asker ile 65 eski askeri okul öğrencisi hakkında gözaltı kararı verildi.

99 ŞÜPHELİDEN 71’İ YAKALANDI

Asker şüphelilerden 25’inin Kara Kuvvetleri, 2’sinin Deniz Kuvvetleri, 7’sinin Jandarma Genel Komutanlığına mensup olduğu belirtildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 99 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon

başlattı. Ekipler, 71 şüpheliyi gözaltına aldı. Diğer şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.

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