328 öğrenci daha yurt dışı yolcusu

Bursiyerler, yurt dışında resmi burslu veya kısmi burslu statüde öğrenim göreceği sürenin iki katı kadar mecburi hizmetle yükümlü olacak.

231’i nükleer enerji, 84’ü maden, 13’ü ise enerji verimliliği ve çevre alanlarında olmak üzere toplam 328 öğrenci ABD, Kanada, Avustralya, Avusturya, Finlandiya, İsveç, Belçika, İngiltere, Fransa, Almanya, Danimarka, İtalya, İspanya, Hollanda, Güney Kore, Japonya, Çin ve Rusya’nın da aralarında bulunduğu dünya sıralamasında ilk 500’e girmiş seçkin üniversitelerde yüksek lisans ve doktora eğitimi görecek.

İŞ GARANTİLİ EĞİTİM

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) adına 23, Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) adına 72, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) adına 65, Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü adına 64, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN) adına 15, Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü (NATEN) adına 5 ve Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) adına 84 öğrenci burs kapsamında eğitim görecek.

SON BAŞVURU 26 AĞUSTOS

Bursiyerler, yurt dışında resmi burslu veya kısmi burslu statüde öğrenim göreceği sürenin iki katı kadar mecburi hizmetle yükümlü olacak. Adaylar, bu yükümlülüklerini, adına öğrenim gördükleri kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili kadrolarında yerine getirecek. Başvurular 7-26 Ağustos 2019 arasında alınacak.

UZMAN OLARAK ATANACAKLAR

ETKB, NDK ve TAEK adına eğitim görecek öğrenciler mecburi hizmet yükümlülüklerini kariyer uzmanlığı kadrolarında yerine getirecek. Yurtdışında yüksek lisans eğitimini tamamlayanlar kurumlarında Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzman Yardımcısı, Atom Enerjisi Uzman Yardımcısı ve Nükleer Düzenleme Uzman Yardımcısı kadrolarına; doktora eğitimini tamamlayanlar ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanı, Atom Enerjisi Uzmanı ve Nükleer Düzenleme Uzmanı kadrolarına atanacak.

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MÜHENDİS VE KİMYAGER OLACAKLAR

EÜAŞ, BOREN, NATEN ve MTA adına yurtdışında yüksek lisans ve doktora eğitimi alan öğrenciler ise mecburi hizmet yükümlülüklerini mühendis, kimyager, uzman ve avukat kadrolarına atanarak yerine getirecektir.