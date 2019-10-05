Gündem 329 bin riskli binaya kentsel dönüşüm
İSTANBUL

329 bin riskli binaya kentsel dönüşüm

İstanbul'da Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından, gözler riskli bina tespitleri ve kentsel dönüşüm çalışmalarına çevrildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Alsancak İlkokulu
Alsancak İlkokulu

Yıkım tehlikesi bulunan riskli yapıların tespiti, bunların yıktırılması ve yeniden yapılması amacıyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2012'de başlayan kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor.

257 BİNİ YIKILDI

Bu kapsamda, İstanbul'da 286 bin 551 riskli konut ve 42 bin 622 riskli iş yeri olmak üzere toplam 329 bin 173 riskli bağımsız birimi kapsayan kentsel dönüşüm çalışmaları yürütülüyor. İstanbul genelindeki riskli bağımsız birimlerden 286 bin 551 riskli konutun 227 bin 446'sı, 42 bin 622 riskli iş yerinin 30 bin 459'u yıkıldı. Böylece toplamda 329 bin 173 riskli bağımsız birimden 257 bin 905'inin yıkım işlemi tamamlandı.

EN ÇOK RİSKLİ YAPI KADIKÖY'DE

En çok riskli bina, bağımsız birim ve iş yerinin tespit edildiği, aynı zamanda da yıkım işleminin gerçekleştirildiği ilk 10 ilçe Kadıköy, Maltepe, Küçükçekmece, Kartal, Bahçelievler, Pendik, Ümraniye, Bağcılar, Esenyurt ve Kağıthane oldu. İstanbul'da 1506,25 hektar büyüklüğünde yaklaşık 118 bin bağımsız birim içeren 65 riskli alandaki çalışmalar devam ediyor. Ayrıca, İstanbul genelinde toplam 28 rezerv yapı alanı bulunuyor.

Avcılar’da iki okulda eğitime ara

  • İstanbul’da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem ardından yapılan incelemeler üzerine Avcılar’da bulunan Alsancak İlkokulu ile bitişikteki Alsancak Ortaokulu kapatıldı. Öğrencilerin, yakındaki diğer okullarda geçici olarak eğitim göreceği öğrenildi. Avcılar Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, öğrencilerin hangi okullarda eğitime devam edeceği bilgisinin gerekli çalışma ve planlama yapıldıktan sonra pazartesi günü velilerle paylaşılacağı kaydedildi.

  • Marmara Ereğlisi Kaymakamlığı taşınıyor

    İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından Tekirdağ’ın Marmara Ereğlisi ilçesinde hasar gören ve daha önce ‘çürük’ raporu verilen kaymakamlık binasının, Gençlik Merkezi’ne taşınmasına karar verildi. Marmara Ereğlisi Belediye Meclisi’nde kaymakamlıktan gelen talep, gündeme alınarak, değerlendirildi. Meclis, talebi oy birliğiyle onaylayarak, Gençlik Merkezi’ni 3 yıllığına kaymakamlığa tahsis etti.

    İstanbul depremi rastlanır değil
  • İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Sismoloji Anabilim Dalı’nın hazırladığı “Silivri Depremi Ön İnceleme Raporu’nda “26 Eylül 2019 Silivri depremi odak mekanizması çözümleri itibarıyla sürpriz bir depremdir” denildi. Silivri depreminin ana fayla farklı mekanizmaya sahip ve büyüklük olarak 5.8 değerine ulaşmış olması Marmara Fayı üzerinde rastlanır bir durum değildir” ifadelerine de yer verildi.

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