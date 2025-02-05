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34 yaş üstü kadınlara lisansüstü eğitimde ek kontenjan

34 yaş üstü kadınlara lisansüstü eğitimde ek kontenjan

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:005/02/2025, Çarşamba
G: 5/02/2025, Çarşamba
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Lisans programlarında 34 yaş üstü kadınlara tanınan ek kontenjan hakkı, yüksek lisans ve doktora seviyesinde de gelecek. TBMM Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) yetkililerini dinledi. YÖK, maddi ya da manevi imkanlar dolayısıyla üniversiteye gidemeyen, eğitim hayatları yarım kalan 34 yaş üstü kadınlar için özel kontenjan açmıştı. YÖK Başkanı Erol Özvar, uygulamanın kapsamının genişletileceğini ilk kez komisyon üyeleri ile paylaştı. Özvar, ek kontenjan hakkının lisansüstü programlarına da geleceğini söyledi. Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu Başkanı Hulki Cevizoğlu, “10-11 Şubat'ta İstanbul'da çalışma ziyareti yapmayı planlıyoruz. Yerinde incelemeler gerçekleştirilecek” bilgisini paylaştı.



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