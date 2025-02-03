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Eğitimle güçlenen kadınların ilk adresi: Bil-Mek

Eğitimle güçlenen kadınların ilk adresi: Bil-Mek

17:243/02/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Kadın İş Geliştirme Merkezi ise tekstil ve kilim dokuma atölyeleri ile kadınlara eğitim hizmetinin sunulduğunu söyledi.
Kadın İş Geliştirme Merkezi ise tekstil ve kilim dokuma atölyeleri ile kadınlara eğitim hizmetinin sunulduğunu söyledi.

Batman Belediyesi, sosyal sorumluluk kapsamında verdiği okuma-yazma kurslarını sürdürüyor. Bil-Mek kursları sayesinde kadınların sosyalleşmesine de büyük katkı sağlanıyor.

Türkçe Öğretmeni tarafından verilen kurslarda, kadınlar okuma yazma öğrenirken, daha önce günlük hayatta bildikleri ürünleri ve yaşamın tüm alanlarında karşılaştıkları her şeyi aldıkları eğitimin ardından okuyor olabilmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.


Batman Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, açtıkları okuma-yazma kursları sayesinde kursiyerlerin herhangi bir destek almadan kendi ayakları üzerinde durabildiklerini söyledi.


Okuma yazmanın kendilerinde özgüven oluşturduğuna dikkat çeken Batman Belediyesi, Bil-Mek kursları sayesinde kadınların sosyalleşmesine de büyük katkı sağladıklarını kaydetti.


Belediye Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, kursların okuma yazma ile sınırlı olmadığını Petrolkent Mahallesi Bil-Mek Petrolkent Şubesi’nde; tekstil-1, tekstil-2, 1. Kademe okuma yazma, 2. Kademe okuma yazma, kuaförlük, el sanatları kurslarının bulunduğunu, Bahçelievler Mahallesi Kadın ve Aile Destek Merkezi’nde 1. Kademe okuma yazma, el sanatları -1, El sanatları-2 ve pasta yapımı ve sunumu programlarının yanı sıra Bayındır Mahallesi’nde bulunan Kadın İş Geliştirme Merkezi ise tekstil ve kilim dokuma atölyeleri ile kadınlara eğitim hizmetinin sunulduğunu söyledi.


  • Batman Belediyesi, kurslara başvurmak isteyen kadınların Bahçelievler Mahallesi 1618 sokaktaki Batman Belediyesi ek hizmet binası yanında bulunan eski BASKİ binasına taşınan Kadın ve Aile Destek Merkezi’ne bizzat gelerek veya 0533 130 15 75 numaralı telefondan ayrıntılı bilgi alabilecekleri belirtildi.

#Batman Belediyesi
#okuma yazma
#eğitim

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