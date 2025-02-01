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Kartalkaya'daki otel yangını sonrası MEB'den yeni düzenleme: Resmi yazı okullara gönderildi

Kartalkaya'daki otel yangını sonrası MEB'den yeni düzenleme: Resmi yazı okullara gönderildi

12:481/02/2025, Cumartesi
AA
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MEB Psikososyal Destek Eylem Planı'nı ikinci dönem tüm okullarda hayata geçirecek
MEB Psikososyal Destek Eylem Planı'nı ikinci dönem tüm okullarda hayata geçirecek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Bolu Kartalkaya’daki otel yangınının ardından öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik bir Psikososyal Destek Eylem Planı hazırladı. 3 Şubat’ta başlayacak ikinci dönem itibarıyla uygulanacak olan plan, yangının meydana getirdi psikolojik etkileri azaltmayı hedefliyor.

Yangın faciasının ardından harekete geçen MEB, 2024-2025 eğitim öğretim yılı ikinci döneminin başlamasıyla okullardaki rehberlik ve psikolojik danışma servisleri ve ülke genelindeki rehberlik ve araştırma merkezlerinde görevli rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar tarafından okullarda öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik psikososyal destek çalışmaları yürütecek. Bu kapsamda hazırlanan eylem planı, resmi yazıyla illere duyuruldu.


MEB Psikososyal Destek Eylem Planı'nda, tüm okullarda öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik gerçekleştirilecek psikososyal destek çalışmalarıyla ilgili bilgilere yer verildi.


Okullarda, eylem planı kapsamında, uzman rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlar aracılığıyla, öğrencilerin zorlayıcı yaşam olaylarına bağlı gelişebilecek travma sonrası stres bozukluklarıyla başa çıkabilmeleri için rehberlik ve psikolojik danışma faaliyetleri yürütülecek.


Ayrıca, Bakanlık koordinasyonunda, il ve ilçe psikososyal destek hizmetleri ekipleri, zorlayıcı yaşam olayları sonrası ailelere, çocuklarına nasıl destek olabilecekleri konusunda bilgilendirme çalışmaları yapacak.


Öğretmenlere psikoeğitim programı uygulanacak


Öğretmenlerin zorlayıcı yaşam olaylarının etkileriyle baş etme becerilerini güçlendirmek amacıyla Bakanlık tarafından hazırlanan "Zorlayıcı Yaşam Olayları Sonrası Öğretmen Psikoeğitim Programı" kapsamında bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirilecek.


Çocukların gelişim dönemi özellikleri dikkate alınacak


Okulların açılmasıyla öğrencilerle yapılacak çalışmalarda, çocukların gelişim dönemi özellikleri dikkate alınarak fiziksel ve duygusal ihtiyaçlarına odaklanılacak.


Bu doğrultuda, öğrencilerin okula ve sınıfa uyumlarını desteklemek, psikolojik iyi oluş hallerini korumak ve duygularını paylaşmalarını sağlayarak sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi amacıyla çeşitli psikososyal çalışmalar yürütülecek.


Süreç boyunca öğretmenler ve ebeveynler, zorlayıcı yaşam olayları sonrası yapmaları gerekenlerle ilgili bilgilere psikososyal yardım broşürlerinden ulaşabilecek.


Travma sonrası daha şiddetli psikolojik belirtiler gösteren öğrencilerin, sağlık kuruluşlarına yönlendirilmesi de yapılacak.


Ayrıca söz konusu çalışmalarda, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hazırlanan yazılı ve görsel materyaller kullanılacak.




#KARTALKAYA
#Mİlli Eğitim Bakanlığı
#otel yangını

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