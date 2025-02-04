Eğitim Bakanı Tekin'den mülakat tepkilerine cevap

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen adaylarının mülakat sürecinde torpil yapıldığı iddialarına cevap verdi. Mülakata girecek öğretmen adayının ve mülakatı yapacak komisyon üyelerinin gerçek isimlerinin hiçbir yerde açıklanmadığını ifade eden Bakan Tekin, "Mülakata girdiğinde kendisini mülakata alacak kişilerin kim olduğunu bilmediği için bir torpil ya da benzeri sürece dahil olmayacak." dedi. Adaylara hangi soruların sorulduğu ve hangi cevabı verdiğine dair tutanak tutturulduğunu kaydeden Tekin, ayrıca bir de güvenlik kamerası kaydı olduğunu da belirtti.
Bakan Tekin, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin merak edilenler sorulara cevap verdi.
Akademi için tarih verdi
Milli Eğitim Akademisi'nin 1 Eylül 2025 tarihine kadar kurumsallaşmayı tamamlamış ve faaliyete geçmiş olacağını söyleyen Bakan Tekin, "Fiziki anlamda baktığımızda da biz şu anda bakanlığımıza bağlı hizmet içi eğitim merkezlerimizi akademiye dönüştürme sürecini başlattık. Kamu kurum ve kurumlarımıza ait aradığımız fiziki özellikleri taşıyan yapıları Milli Eğitim Akademisine dönüştürmeyi planlıyoruz. Başlangıçta 30 ilde kurmayı planlamıştık." dedi.
"Deneyimli öğretmenlerin yanında dört hafta derse girecekler"
Akademi'ye, asgari ücretin biraz üzerinde bir ücretle, ihtiyaç duyulan öğretmen sayısı baz alınarak öğretmen adayı alınacağını ifade eden Tekin, "Bu eğitimlerinin lisans mezuniyetlerine göre bir kısmını teorik olarak alacaklar. Sonucunda bir sınava girecekler ve uygulama eğitimine geçecekler. Burada okullarımıza göndereceğiz." ifadelerini kullandı.
"Deneyimli öğretmen bu sürecin ardından bir değerlendirme yapıyor. Bu şekilde en az üç arkadaşımızın yanında daha uygulamaya giriyor ve değerlendirmelere göre öğretmen olarak kendisini istihdam etmiş olacağız. Şu anda KPSS'de olduğu gibi istediği kadar sınavlara girebilecek. Akademi'ye başarılı olanların tümü atanacak."
"Adaylar torpil ya da benzeri sürece dahil olmayacak"
Özel okullardaki ücret artışları
"Bir hizmet satın alıyorsunuz ve kalitesine göre fiyat ödüyorsunuz. 12 bin tane okulumuz var. 'Üniversite fiyatına lise veya anaokulu' denebilecek okul sayısı 22 tane. O okulların ilave sundukları farklı hizmetler var. Ben hem bu hizmetleri satın alacağım hem daha düşük ücret ödeyeceğim. Biz zaten bunu denetleme yetkimiz yok yasal olarak. Siz bir kere hizmeti satın aldınız. Hizmeti veren kişinin her yıl hizmetin devam ettiği sürece ne kadar artış yapabileceğine dair biz düzenliyoruz. Onu da enflasyon artı yüzde 5 diye tanımladık. İlave olarak farklı isimlerle ücretler alındı gibi şikayetler geldi. Bu yıl bunlar eğitimin doğal parçası olarak kabul edilen şeyler ve bunlar ilave ücret alınamaz dedik. 12 bin okulun içinde yanlış uygulama yapanlar vardır. Varsa onu bize bildirin cezai yaptırımlarımız ağır. 750'nin üzerinde okul denetim altında ve bunlara para cezaları uygulanmış durumda."