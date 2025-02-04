Eğitim Bakanı Tekin'den mülakat tepkilerine cevap

Mülakata girecek üç kişinin her birinin bir kodlaması 11 haneli. Mülakata girdiğinde kendisini mülakata alacak kişilerin kim olduğunu bilmediği için bir torpil ya da benzeri sürece dahil olmayacak. Adaya da bir kod numarası verdik. Mülakat komisyonu da adayın ismini, memleketini ya da hiçbir bilgisini bilmiyor. Aday salona girdiği an kendisinden bir soru seçmesini istiyoruz. Aday kendisini mülakata davet eden resmi yazısında hangi sınıf düzeyinde bir soruyla karşılaşacağını söylüyoruz. Aday cevaplarını veriyor, tutanakla bana şu soru soruldu şu cevabı verdim diye yazıyor. Son olarak bir güvenlik kamerası kaydı var.