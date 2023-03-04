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341 internet sitesi erişime kapatıldı

Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından yasadışı bahis oynattığı ve müstehcen içerikli paylaşım yaptığı tespit edilen 341 internet sitesine erişim engeli getirildi.

11:09 . 4/03/2023 Cumartesi
IHA
Sanal devriye faaliyetleri çerçevesinde bin 620 internet sitesi incelendi.

Sanal devriye faaliyetleri çerçevesinde bin 620 internet sitesi incelendi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 24 Şubat-3 Mart tarihleri arasında icra edilen sanal devriye faaliyetleri çerçevesinde yasadışı bahis oynatan ve müstehcen içerikli paylaşım yapan 341 internet sitesine erişim engeli getirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde 24 Şubat - 3 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen sanal devriye faaliyetleri çerçevesinde bin 620 internet sitesinin incelendiği belirtildi.


Söz konusu sitelerden erişme kapatılanların 273’ünün yasa dışı bahis, 68’inin ise müstehcen içerikli paylaşım yaptığı aktarıldı.




#Ankara İl Jandarma Komutanlığı
#yasadışı bahis
#müstehcen içerikl
8 dakika önce
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341 internet sitesi erişime kapatıldı
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