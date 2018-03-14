3444 terörist etkisiz hale getirildi

Hudutlar ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin'de PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş halkı teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı sürüyor.
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 3 bin 444 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
ÖSO kurtarılan köylere sığınan Afrinlilerin güvenliğini sağlıyor
Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensupları, Afrin ilçe merkezinden canlarını tehlikeye atarak kaçan ve Zeytin Dalı Harekatı'nda kurtarılan köylere sığınan halkın güvenliğini sağlıyor.
YPG/PKK'nın elebaşları ilçe merkezinden kaçarken çıkışlarına izin verilmeyen sivillerin örgüte baskıları artıyor.
Canlı kalkan olarak kullanılmak istenmeyen sivillerin çıkışı örgüt tarafından engellenirken, bir kısmı ise canlarını tehlikeye atarak kaçmayı başarabiliyor.
Kurtarılan köylere traktör, kamyonet ve binek araçlarda hayvanlarıyla gelen sivilleri ÖSO mensupları karşılıyor.