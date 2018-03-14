3444 terörist etkisiz hale getirildi

Hudutlar ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin'de PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş halkı teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı sürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 3 bin 444 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

GÜNDEM O koridoru tamamen temizleyeceğiz

ÖSO kurtarılan köylere sığınan Afrinlilerin güvenliğini sağlıyor

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensupları, Afrin ilçe merkezinden canlarını tehlikeye atarak kaçan ve Zeytin Dalı Harekatı'nda kurtarılan köylere sığınan halkın güvenliğini sağlıyor.

YPG/PKK'nın elebaşları ilçe merkezinden kaçarken çıkışlarına izin verilmeyen sivillerin örgüte baskıları artıyor.

Canlı kalkan olarak kullanılmak istenmeyen sivillerin çıkışı örgüt tarafından engellenirken, bir kısmı ise canlarını tehlikeye atarak kaçmayı başarabiliyor.

Kurtarılan köylere traktör, kamyonet ve binek araçlarda hayvanlarıyla gelen sivilleri ÖSO mensupları karşılıyor.

ÖSO, sivillerin güvenliğini sağlayarak yerleşmelerine kolaylık sağlıyor.

Bir ÖSO savaşçısı sivilleri ellerinde çiçeklerle karşıladı.

GÜNDEM 'Seyyar yüzücü hücum köprüleri' Afrin yolunda

OYNAT 00:53 PKK'dan kaçan Afrinliler Türkmenlere sığındı Afrin merkezde PKK'nın elinden kurtulan sivil halkı Raco bölgesinde Muhammed Fatih Tugayı karşıladı. PKK zulmünden kurtulan halkın sevinci kameralara böyle yansıdı.







FOTOĞRAF 19 TSK ve ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı'nda dün gün içinde toplam 18 noktayı terör örgütleri YPGPKK-DEAŞ'tan kurtarmıştı. AA'nın harita alan ölçümüne göre, harekatta terörden arındırılan toplam alan yaklaşık bin 100 kilometrekareye ulaştı. TSK ve ÖSO, Afrin ilçe merkezinin doğu-güney hattında, doğudan güneydoğuya doğru 1,5 kilometre daha ilerlediğinde merkezi tam kuşatmaya almış olacak. İlçe merkezinin güneyinden çevrelenmesine ise 3,5 kilometre kaldı. ÖSO savaşçılarının TSK'yla koordineli operasyonları sürüyor. Diğer yandan, Afrin'in 6. belde merkezi olan ve ilçe merkezinin kuzeybatısına düşen Mabatlı'ya yönelik operasyonlar henüz başlamadı. TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPGPKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de 5'i belde merkezi, 151'i köy, 31'si kritik nokta olmak üzere toplam 189 bölgeyi kontrolüne aldı. Kuşatmanın tamamlanmasının ardından, Afrin ilçe merkezini çevreleyen hatların genişletilerek sıklaştırılması bekleniyor. YPGPKK'nın yığınak ve savunma hatları, büyük ölçüde Afrin ilçe merkezinde bulunuyor. Beldelerdeki sivilleri canlı kalkan yapabilmek için nüfusu zorla ilçe merkezine yönlendiren örgüt, merkezden Beşşar Esed rejimi ve askeri muhaliflerin kontrolündeki bölgelere gitmek isteyen Arap ve Kürt nüfusa ise engel oluyor. Sivillerin alıkonulması, Birleşmiş Milletler'den de tepki görüyor. Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Hatay'ın karşısındaki terör mevzileri, savaş uçakları tarafından ateş altına alındı. Öte yandan Türkiye'nin farklı birliklerinden gönderilen komando ve tanklar sınır birliklerine sevk edildi. TSK ve ÖSO, Afrin'in ilçe merkezine bağlı Başilhaya, güneybatıda Cinderes beldesine bağlı İskan köyü, kuzeyde Bülbül beldesine bağlı Kızılbaş ve Kutanlı köylerini YPGPKK-DEAŞ'tan arındırdı. TSK ve ÖSO birlikleri gün içinde Kibar, Zındıkan, Kile, Gümüşburç, Celeme, Hapol, Berlane Kuy ve Küçük Karkin köylerini kurtarmıştı. TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPGPKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de 5'i belde merkezi, 163'ü köy ve 33'ü kritik nokta olmak üzere toplam 201 bölgeyi kontrolü altına aldı. Afrin merkezine 1,5 kilometre kaldı Afrin merkezine 1,5 kilometre kaldı Afrin merkezine 1,5 kilometre kaldı Afrin merkezine 1,5 kilometre kaldı Afrin merkezine 1,5 kilometre kaldı Afrin merkezine 1,5 kilometre kaldı Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Afrin'i kuşatmaya almasına 1,5 kilometre kalırken, AA cephe hatlarından ilçe merkezini havadan görüntüledi.



