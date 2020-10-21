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Gündem 35 bin lirayı çöpte buldu sahibine teslim etti Sahibi bana Allah senden razı olsun desin yeter
ŞANLIURFA

35 bin lirayı çöpte buldu sahibine teslim etti: Sahibi bana 'Allah senden razı olsun' desin yeter

Şanlıurfa’da bir temizlik işçisi, çöpte 35 bin 360 lira buldu. Sahibine teslim eden işçi, ''Bu parada gözüm yoktu. Sahibi bana Allah senden razı olsun desin yeter. Herkes böyle bir davranış yapmaz. Parası kayıp adam belki borcu belki de araba almış düşünceleriyle parayı teslim ettim. Parayı sahibine teslim ettiğim için çok mutluyum'' dedi.

Haber Merkezi İHA
İnsanlık ölmemiş dedirten hareket.
İnsanlık ölmemiş dedirten hareket.

Merkez Haliliye ilçesinde yer alan Sarayönü Caddesi’nde temizlik personeli olan Mehmet Kara, temizlik yaptığı esnada bir çöp konteynerinin yakınında poşet olduğunu fark etti.

İnsanlık ölmemiş dedirten hareket.

Poşetin içinde para olduğunu gören Kara, poşeti alarak emniyet birimine götürerek teslim etti. Polis ekiplerinin araştırmaları sonucu poşetteki 35 bin 360 liranın sahibi kısa sürede bulunup teslim edildi. Asgari ücretle çalışan ve 7 çocuk babası olan Kara, borcu olmasına rağmen yaptığı bu davranışla herkese örnek oldu.

İnsanlık ölmemiş dedirten hareket.

“Sahibi bana Allah senden razı olsun desin yeter”

Borcu olmasına rağmen parayı kendisine götürmeyi aklından bile geçirmediğini belirten Mehmet Kara, “Caddede yerleri süpürürken yerde olan poşette bir şey olduğunu fark ettim. Merak ettiğimden dolayı poşeti açtım, içinden para çıktı. Ben de poşeti alıp emniyete teslim ettim. 35 bin 360 lira varmış poşetin içinde. Polisin çalışmaları sonucu kısa sürede para sahibi de bulundu. Borcum olmasına rağmen bu paraları götürmeyi hiç düşünmedim. Bu parada gözüm yoktu. Sahibi bana Allah senden razı olsun desin yeter. Herkes böyle bir davranış yapmaz. Parası kayıp adam belki borcu belki de araba almış düşünceleriyle parayı teslim ettim. Parayı sahibine teslim ettiğim için çok mutluyum. Elhamdülillah sabah işime geliyorum. Asgari ücretle çalışıyorum” dedi.
Kaybolan parasına kavuşan Cemal Kaya ise ticaret yapmak amacıyla bankadan aldığı parasını bulan Mehmet Kara’ya teşekkür etti.

5 ton arasında didik didik aradıkları para dolu poşeti bulup sahibine verdiler
GÜNDEM
5 ton arasında didik didik aradıkları para dolu poşeti bulup sahibine verdiler

Denizde dalış yaptığı sırada para dolu çanta buldu: Sahibine göndermek için kargoya teslim etti
FOTOĞRAF 9
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Muğla Ekincik Koyu'nda dalış yapan Tarık Tunç, metrelerce derinlikte fark ettiği çantanın yanına gitti.
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Su altında içerisini açtığında ilk önce gözlük, parfüm gibi kişisel eşyaları gördü.
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Daha sonra kredi kartı ve paraların olduğunu fark edince su yüzeyine çıktı.
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Çantanın içerisinden kredi kartı çıkmasıyla sahibini sosyal medyadan bulup durumu haber verdi.
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Çantanın içinde bulduğu 460 TL, yüzük, kimlikler ve diğer eşyaları sahibine kargoladı.
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Tunç aynı zamanda denizde altın arayarak bulduğu paralar ile sokak hayvanlarına mama alıyor.
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Dalış yaptığı sırada yanında getirdiği torbasına bulduğu bütün çöpleri doldurarak denizleri temizliyor.
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Kendisini şanslı altın avcısı olarak tanıtan Tarık Tunç, “Çantanın sahibini sosyal medya aracılığı ile buldum. Çantanın sahibi bu bölgeye kızı ve damadı ile tatile gelmiş, bu seyahat sırasında kayıp etmiş. Çantayı denizde kaybettiğini bile bilmiyor ben söyledikten sonra gezi teknesinden düşürdüğünün farkına vardı. Çantayı kargo ile kendisine ulaştıracağım. Birisinin kaybettiği bir şeyi bulup kendisine ulaştırmak çok güzel bir duygu olduğunu düşünüyorum. Çantanın içinden 460 TL para, kredi kartları, kimlikleri ve yüzük çıktı çıktı” dedi.
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Denizde dalış yaptığı sırada para dolu çanta buldu: Sahibine göndermek için kargoya teslim etti
Ekincik koyunda metrelerce derinlikle dalış yapan Tarık Tunç (40) içinde para dolu çanta buldu. Sahibini sosyal medyada bularak çantayı sahibine göndermek üzere kargoya teslim eden Tunç, aynı zamanda denizlerdeki çöpleri de topluyor.
Yeni aldığı evin çatısında 8 çuval para buldu
FOTOĞRAF 17
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Budapeşte'de yeni taşınacakları evde tadilat yaptıran çift duvarı yıktıklarında karşılaştıkları manzara karşısında şoke oldu.
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Yıkılan duvarın için 12 bin 600 sayfalık belge çıktı.
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Çift, uvarın arkasından çıkan belgeleri yetkililere teslim ettiler.
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Bu gizli belgelerin İkinci Dünya Savaşı'ndan kaldığı tespit edildi.
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12 bin 600 sayfada yazanlar gizli tutuldu.
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Josh Ferrin isimli bir adam, Amerika'da Utuh'a bağlı olan Bountiful kasabasında bir ev satın aldı.
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Yeni evinin çatısını temizlerken 8 çuval para buldu.
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Çuvallardan toplam 40 bin dolar çıktı.
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Ferrin bunun üzerine evi satın aldığı kişiye ulaştı.
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Dennis ve Kay Bangerter kardeşler, Kasım ayında babalarının ölmesi üzerine evi sattılar.
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Kardeşler, Babamız muhtemelen sıkıştığı zaman kullanmak üzere bu parayı biriktirdi ve çuvallara koydu. dedi.
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Bu olay karşısında hayret eden John Ferrin parayı Bangerter kardeşlere teslim etti. Parayı 6 kardeş aralarında bölüşecekler.
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Yeni aldığı evin çatısında 8 çuval para buldu
Title
Yeni aldığı evin çatısında 8 çuval para buldu
Title
Yeni aldığı evin çatısında 8 çuval para buldu
Title
Yeni aldığı evin çatısında 8 çuval para buldu
Title
Yeni aldığı evin çatısında 8 çuval para buldu
Yeni aldığı evin çatısında 8 çuval para buldu
Amerika'da Bountiful kasabasından ev alan Ferrin ailesi, çatıyı temizlerken buldukları karşısında şoke oldular. İçi para dolu 8 çuval buldular.
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