Gündem 3,5 yaşındaki kayıp Harun bulundu
BALİKESİR

Balıkesir haberleri: 3,5 yaşındaki kayıp Harun bulundu

3,5 yaşındaki kayıp Harun bulundu

Balıkesir´in Ayvalık ilçesinde Özen çiftinin 3,5 yaşındaki oğulları Harun Özen, evinin önünde oynarken kayboldu. AFAD, jandarma ekipleri ile mahalle sakinleri, minik Harun'u bulmak için seferber oldu.

Haber Merkezi DHA
Özen çiftinin 3,5 yaşındaki oğulları Harun, evinin önünde oynarken kayboldu. Saatlerce süren aramadan sonra Minik Harun, dağlık bir bölgede bulundu.
Özen çiftinin 3,5 yaşındaki oğulları Harun, evinin önünde oynarken kayboldu. Saatlerce süren aramadan sonra Minik Harun, dağlık bir bölgede bulundu.

Ayvalık´ın kırsal Çakmak Mahallesi'nde Ümmühan (32) ve Uğur Özen (32) çiftinin iki çocuğundan biri olan Harun Özen, bu sabah saat 09.30 sıralarında evin önünde oynarken kayboldu.

DHA'nın haberine göre, anne Ümmühan Özen, kapı önünde oynayan oğlunu göremeyince şantiyede çalışan eşi Uğur Özen´e durumu bildirdi. Çift, jandarmayı arayarak yardım istedi. İlçe Jandarma Karakol Komutanı Yüzbaşı Özay Dörttepe, beraberinde jandarma ekipleriyle birlikte Çakmak Mahallesi'ne geldi. Tek tek tüm metruk evler ile hayvan damları arandı.

Drone ile izi sürüldü

Ayvalık ilçesinden ve Balıkesir merkezinden AFAD ekipleri, jandarma ekipleri ve mahalle sakinleri ile Özen çifti, mahallede ve dağlık alanda kayıp olan Harun Özen´i aramaya devam ediyor. Jandarma, arama kurtarma çalışmaları sırasında drone kullanarak, havadan Haru'un izini sürdü.

Bu arada jandarma, mahallede tüm evlerin kapılarını çalıp, sakinlere şüpheli bir araç görüp görmediklerini sordu. Anne Ümmühan Özen, "Sabah oğlum kapının önünde oynuyordu. Ablası Didem (10),okula gitti. Ben de evin içindeki işlerimi bitirdim. Dışarıya çıktığımda oğlum yoktu. Hemen çevrede aradım. Bulamayınca eşimi aradım" dedi.

6,5 SAAT SONRA DAĞLIK ALANDA BULUNDU

Harun Özen, dağlık alanda AFAD ve jandarma ekipleri tarafından tek başına bulundu. Saat 09.30 sıralarında kaybolup, 16.00 sıralarında bulunan çocuk, anne Ümmühan ile baba Uğur Özen'e teslim edildi. Büyük sevinç yaşayan çift, ekiplere teşekkür etti.

REKLAM
Şartları belli oldu

Şartları belli oldu

​Aylık 388 lira taksitle 50 bin konut müjdesi.
Tüm seçenekler masada

Tüm seçenekler masada

ABD'nin F-35 tehdidine karşı Türkiye'nin B ve C planları da hazır.
Duygusal karar!

Duygusal karar!

İş dünyası ve tüketiciden gelen “faizi düşür” talebine yine kulak tıkadı.
PKK hedefleri yerle bir edildi

PKK hedefleri yerle bir edildi

​TSK, Irak'ın kuzeyinde hava harekatı düzenledi.
Yunan gazetelerine manşet oldular

Yunan gazetelerine manşet oldular

Cumhurbaşkanı: Meclis kürsüsünde Yunan'la aynı dili konuşup, Rum tezlerine sözcülük yapıyorlar.
VARsız tablo: Fark 4 puan

VARsız tablo: Fark 4 puan

Süper Lig'de dikkat çeken değişiklik.
Dünyanın en pahalısı

Dünyanın en pahalısı

​Sadece bir tane üretilen araç alıcısını bekliyor.
Derin çatlak

Derin çatlak

​Kral Selman ile Veliaht Prens arasında kriz büyüyor.

Parfüme kafa tutuyorlar

Parfüme kafa tutuyorlar

Türkiye'nin dört bir yanından sipariş geliyor.

Anında kaldırıyoruz

Anında kaldırıyoruz

​YouTube yetkilileri, çocuklar için tehlike saçan Momo oyunuyla ilgili yenisafak.com'a konuştu.
Rüzgar tersine döndü

Rüzgar tersine döndü

​Bakan Albayrak: 318 firma konkordatodan çıktı.
Çiftçilere müjde

Çiftçilere müjde

Erdoğan: 3 milyar 716 milyon lira ödeme yapacağız.
Yüzde yüz katılıyorum

Yüzde yüz katılıyorum

Trump'tan senatörlere iki cümlelik Suriye cevabı.
İranla ortak operasyon olacak

İranla ortak operasyon olacak

Soylu, PKK'ya operasyon yapılacağını açıkladı.
Kendi rekorunu kırdı

Kendi rekorunu kırdı

Organize İşler Sazan Sarmalı'nın hasılatı belli oldu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.