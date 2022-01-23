Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti MYK toplanıyor Gündemde 3600 ek gösterge var
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti MYK toplanıyor: Gündemde 3600 ek gösterge var

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yarın gerçekleştirilecek AK Parti MYK toplantısında 3600 ek gösterge ve KDV düzenlemesine ilişkin son gelişmeler ele alınacak. Toplantıda ayrıca kripto para borsasındaki çalışmalar değerlendirilecek.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
3600 ek göstergede son durum ne? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge nedir?
Arşiv

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, yarın toplanacak. 3600 ek gösterge ve KDV düzenlemesi yeni haftada AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında müzakere edilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak MYK'da kripto para da konuşulacak.

Terörle mücadele de masaya yatırılacak

TRT Haber'in aktardığına göre; Toplantıda iç gündem başlığında ilk sırada ekonominin yer alması bekleniyor. Döviz kurundaki dalgalanmaya karşı atılan adımların ardından gözler enflasyonun düşürülmesi için izlenecek yol haritasında.

Terörle mücadele operasyonları, son siyasi gelişmeler ve meclis çalışmaları da MYK gündemindeki diğer başlıklar olacak.

3600 ek gösterge mayısta Meclis’te
EKONOMİ
3600 ek gösterge mayısta Meclis’te

Rusya-Ukrayna gerilimi ele alınacak

Dış politika başlında ise Ukrayna-Rusya geriliminin kapsamlı bir şekilde ele alınması bekleniyor.

Türkiye'nin gerilimin azaltılması için şu ana kadar attığı adımlar ve bundan sonraki süreçte izlenecek yol haritası değerlendirilecek.

Koronavirüs vaka sayıları ve salgınla mücadelede gelinen nokta da toplantının gündemine gelmesi beklenen başlıklar arasında.

3600 ek göstergede son durum ne? Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması
ÖZGÜN
3600 ek göstergede son durum ne? Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması
Kediyi yerevurarak öldürdü

Kediyi yere
vurarak öldürdü
İstanbulun yanı başında görüntülendiler

İstanbul'un yanı başında görüntülendiler

​Herkes fotoğraflarını çekmek için nehre akın ediyor
TEMde zincirleme kaza: 30 araç birbirine girdi

​Diyarbakır'da<br>görünmez kaza

​Diyarbakır'da
görünmez kaza

​Yolda yürürken kamyonetin açılan kapısı çarptı.

Yeni yönetim<br>kurmayı planlıyor

Yeni yönetim
kurmayı planlıyor

​İngiltere'den Ukrayna için sürpriz iddia.

35 dakikadan<br>yedi dakikaya iniyor

35 dakikadan
yedi dakikaya iniyor

​Ayvacık T-2 Tüneli'nde ışık yarın görünecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.