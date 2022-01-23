Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti MYK toplanıyor: Gündemde 3600 ek gösterge var

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, yarın toplanacak. 3600 ek gösterge ve KDV düzenlemesi yeni haftada AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında müzakere edilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak MYK'da kripto para da konuşulacak.

Terörle mücadele de masaya yatırılacak

TRT Haber'in aktardığına göre; Toplantıda iç gündem başlığında ilk sırada ekonominin yer alması bekleniyor. Döviz kurundaki dalgalanmaya karşı atılan adımların ardından gözler enflasyonun düşürülmesi için izlenecek yol haritasında.

Terörle mücadele operasyonları, son siyasi gelişmeler ve meclis çalışmaları da MYK gündemindeki diğer başlıklar olacak.

EKONOMİ 3600 ek gösterge mayısta Meclis’te

Rusya-Ukrayna gerilimi ele alınacak

Dış politika başlında ise Ukrayna-Rusya geriliminin kapsamlı bir şekilde ele alınması bekleniyor.

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Türkiye'nin gerilimin azaltılması için şu ana kadar attığı adımlar ve bundan sonraki süreçte izlenecek yol haritası değerlendirilecek.

Koronavirüs vaka sayıları ve salgınla mücadelede gelinen nokta da toplantının gündemine gelmesi beklenen başlıklar arasında.