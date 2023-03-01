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Gündem

‘367 krizi’nin mucidi: Kanadoğlu hayatını kaybetti

Yargıtay Onursal Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, 85 yaşında Ankara'da hayatını kaybetti. Fazilet Partisi’nin kapatılması sürecini Vural Savaş'tan devralan Kanadoğlu, "367 vekil olmadan TBMM'nin toplanmış sayılamayacağı" yorumuyla 2007’de Cumhurbaşkanlığı seçiminin iptaline giden yolu açan isim olmuştu.

04:00 . 1/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Yargıtay Onursal Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, 85 yaşında Ankara'da hayatını kaybetti

Yargıtay Onursal Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, 85 yaşında Ankara'da hayatını kaybetti

Eski Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, bir süredir tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi’nde dün sabah öldü. 85 yaşında hayatını kaybeden Kanadoğlu’nun bugün Ankara Kocatepe Camii’nde düzenlenecek cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.

367’NİN MUCİDİYDİ

Fazilet Partisi’nin kapatılması sürecini Vural Savaş’tan devralan Kanadoğlu, “367 vekil olmadan TBMM’nin toplanmış sayılamayacağı” yorumuyla 2007’de Cumhurbaşkanlığı seçiminin iptaline giden yolu açan isim olmuştu.


#Sabih Kanadoğlu
#367 Krizi
#Yargıtay
1 saat önce
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‘367 krizi’nin mucidi: Kanadoğlu hayatını kaybetti
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