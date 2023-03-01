‘367 krizi’nin mucidi: Kanadoğlu hayatını kaybetti

Türk siyasi tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat 1997'deki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının üzerinden 26 yıl geçti. 28 Şubat süreci, Necmettin Erbakan'ın başbakan, Tansu Çiller'in başbakan yardımcısı olduğu 28 Şubat 1997'de olağanüstü toplanan Millî Güvenlik Kurulu toplantısı sonucu açıklanan kararlarla başlayan, ordu ve bürokrasi merkezli süreçtir. Peki 28 Şubat'ta ne oldu? 28 Şubat darbesi nedir? 28 Şubat hangi yıl? İşte detaylar...