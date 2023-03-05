370 bin çadır 12 bin konteyner

Depremzedelerin barınmaları için bölgede yoğun şekilde çadır ve konteyner kurulması sürüyor. Hasarın büyük olduğu Hatay’a 2 bin 780, Kahramanmaraş’a 2 bin 560, Gaziantep’e 2 bin 360, Adıyaman’a 1120, Malatya’ya 934, Şanlıurfa’ya 1800, Osmaniye’ye 241 konteyner kuruldu. Bunların yanı sıra Sivas’a da 37 konteyner kuruldu. Ayrıca bölgeye 5 bin 392 tuvalet ve 2 bin 360 duş yerleştirildi. 11 bin 832 konteynerde 47 bin 328 kişi barınıyor. Konteyner sayısının ise 95 bin 190’a çıkarılması planlanıyor.

Bir yandan konteynerler kurulurken diğer taraftan da çadırların bölgeye sevki ve kurulumu devam ediyor. Hatay’a 101 bin 168, Kahramanmaraş’a 81 bin 216, Gaziantep’e 49 bin 795, Adıyaman’a 50 bin 763, Malatya’ya 39 bin 871 çadır kuruldu. Yine depremden etkilenen Adana’da 17 bin 515, Şanlıurfa’da 8 bin 990, Osmaniye’de 8 bin 602, Diyarbakır’da 7 bin 458, Kilis’te 4 bin 624, Elazığ’da 480 çadır kuruldu. 370 bin 482 çadırda 1 milyon 481 bin 928 kişi kalıyor.

BAKANLIKLAR VE STK’LAR EL ELE

Çadır ve konteynerler, AFAD koordinasyonunda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma, Kızılay, uluslararası örgütler ile STK ve diğer kuruluşlar tarafından 11 ilde ihtiyaç olan bölgelere kuruluyor. Bölgede şu anda toplam 1 milyon 972 bin 968 kişiye barınma hizmeti veriliyor. Barınmanın yanı sıra kurulan 367 mobil mutfakta 105 milyon 281 bin 476 sıcak yemek, 13 milyon 534 bin 159 çorba ve 15 milyon 693 bin 711 kumanya ve paketli gıda dağıtılıyor. Hane başı destek ödemesi kapsamında 1 milyon 61 bin 271 kişiye 10’ar bin TL ödeme yapıldı. 225 bin 510 kişiye de yol masraf belgesi düzenlendi. +











