378 çocuğun kanadı kırık: Onlar bize emanet

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 15 Temmuz gecesi televizyondan yaptığı “Sokaklara çıkın” çağrısı üzerine, Türk milleti tek vücut olarak, FETÖ’nün kalkışmasına karşı büyük bir mücadele ortaya koydu. Sokaklara dökülen binlerce vatandaştan bazıları, darbeci askerlerin kurşunlarıyla vurularak ya da tankların altında ezilerek şehadete, bazıları da gazilik mertebesine ulaştı. Türk siyaset tarihine kara bir leke olarak kazınan 15 Temmuz darbe girişimi, birçok insanı ailesinden, çocuklarından, annelerinden, babalarından ve eşlerinden kopardı. O gece, cuntacılara karşı sokağa çıkıp tank paletlerine ve helikopterlerden atılan hain kurşunlara karşı bedenlerini siper eden 11’i kadın 252 vatandaş şehadete uğurlandı.

MUTLULUKLARINI PAYLAŞAMADILAR

FETÖ’nün Türkiye’yi kana buladığı gecenin en çok acı çeken ve mağdur olan kesimlerinden biri de hiç şüphesiz, darbeci askerlere karşı direnen anne ya da babasını şehit veren çocuklar oldu. Kimi henüz bebekken kimi ebeveynlerine en çok ihtiyacı olduğu çocukluk çağında, kimi de başarılarını, mutluluklarını ve hüzünlerini onlarla paylaşmaya ihtiyaç duyduğu genç yaşlarında, anne babasına veda etmek zorunda kaldı. Kimi şehit çocukları da vardı ki henüz annesinin karnındayken yetim kalarak, babası olmadan dünyaya gözlerini açtı.

Tevhit Akkan ve çocukları

8 YILDIR ACILARI DİNMİYOR

TSK’ya sızan FETÖ üyeleri tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminin üzerinden sekiz yıl geçmesine rağmen, o gece asker üniforması giyen terör örgütü üyelerinin kurşunlarıyla anne babaları şehit olan çocukların acısı dinmiyor. Şehitlerin emaneti kanadı kırık yetim çocuklar, 8 yıldır büyük bir acı, özlem ve gururla hayatlarını sürdürüyor.

BİR GECEDE 155 ÇOCUK YETİM KALDI

İstanbul’da en büyük can kaybının yaşandığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Çengelköy, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin önü ve Atatürk Havalimanı ile birçok noktada 3’ü kadın 99 vatandaş şehit oldu. Hain kalkışmada 155 çocuk yetim kaldı. Çocukların 9’u annesine, 146’sı da babasına en zor vedasını gerçekleştirdi. Çengelköy Karakolu yakınlarında, darbeci askerlerin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Yeni Şafak Gazetesi Foto Muhabiri Mustafa Cambaz'ın oğlu Alpaslan Cambaz, Prof. Dr. İlhan Varank’ın oğlu Yusuf ve Eslem, Halil Kantarcı’nın oğulları Ali Cihat, Ömer Tarık ve kızı Zeynep de millete emanet edilen şehit çocukları.

101 ŞEHİTTEN GERİYE KALAN 220 ÇOCUK

Ankara’da da en yoğun saldırının yaşandığı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ile kentin birçok noktasında 8’i kadın 149 vatandaş şehadete yürüdü. Evlat sahibi 101 şehidin 220 çocuğu anne ya da babasını kaybetti. Çocukların 4’ü annesiz, 216’sı da babasız hayatını sürdürmek zorunda kaldı.

13’Ü ANNESİNİ, 365’İ BABASINI KAYBETTİ

Muğla’da da FETÖ suikastçıları tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Marmaris’te kaldığı otele yapılan saldırıda 2 polis şehit edildi, 2 çocuk da yetim kaldı. Balıkesir’de ise darbeci askerlerce valiliğin önünde vurulan bir vatandaşın çocuğu babasız kaldı. FETÖ, hain darbe girişimiyle 378 çocuğun 13’ünün annesini, 365’inin de babasını hayattan kopardı. Kimi okudukları okullardan mezun oldu, kimi de dünyaevine girdi.

HER BİRİ TÜRK MİLLETİNE EMANET

Aynı gece şehit olan Tahsin Gerekli ve Ümit Güder 5, Ayşe Aykaç 4, Adil Büyükcengiz ve Tevhit Akkan 3, Ayhan Keleş, Erol İnce, Mehmet Çetin ve Sevgi Yeşilyurt 2, Ahmet Oruç, Murat Akdemir, Münir Kalkan ve Yasin Yılmaz 1 çocuğunu Türk milletine emanet etti.

Demet Sezen.

Hüseyin Alp şimdi 11 yaşında

Darbe girişimi sırasında Özel Harekat’a yapılan bombalı saldırıda şehit olan polis memuru Demet Sezen, minik oğlu Hüseyin Alp Sezen’i babasına bırakıp göreve koşmuştu. Hüseyin Alp şu an 11 yaşında. Darbenin seyrini değiştiren kahraman astsubay Ömer Halisdemir, geride evlatları Doğan Ertuğrul ile Elifnur’u bıraktı.

Cüneyt Bursa ve çocukları.

Kerem ve Nur babalarını hatırlamıyor

O gece Ankara Emniyet Müdürlüğü önünde şehit olan Emniyet Amiri Cüneyt Bursa’nın çocukları 12 yaşındaki Ceylin ve 4 yaşındaki Kerem Cüneyt de baba özlemi ile yaşıyorlar. Ceylin, 8 yaşındayken babasının yokluğuyla mücadele etmeye başlarken, Kerem Cüneyt ise o zaman henüz 2 aylık olduğundan babasını hiç hatırlamıyor. Darbe girişimine tepki göstermek için gittiği Genelkurmay Başkanlığı önünde başına şarapnel parçası isabet etmesi sonucu şehit olan 42 yaşındaki mobilyacı Murat İnci geride 4 kızını bıraktı. 16 yaşındaki Hümeyra, 12 yaşındaki Melike, 6 yaşındaki Melisa ve 10 Mira Nur baba özlemi ile hayatlarına devam ediyorlar.



