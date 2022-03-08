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İZMİR

38 ilde eş zamanlı dev FETÖ operasyonu: 101 şüpheli hakkında gözaltı kararı

İzmir merkezli 38 ilde, FETÖ/PDY’nin TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, ankesörlü/sabit hatlardan ya da büfelerde kurulu kontörlü telefonlardan iletişim kurduğu tespit edilen 101 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin 16’sının muvazzaf 28 asker, 73’ünün ise darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olduğu öğrenildi.

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Haber Merkezi İHA
38 ilde eş zamanlı dev FETÖ operasyonu: 101 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Foto/arşiv

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasında yer alan ve ankesörlü/sabit hatlardan ya da büfelerde kurulu kontörlü telefonlardan iletişim kurduğu tespit edilen; 7’si Kara Kuvvetleri, 13’ü Hava Kuvvetleri ve 8’i Jandarma Genel Komutanlığı’na mensup 16’sı muvazzaf 28 asker, 73’ü darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplamda 101 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Bugün saat 01.00 sıralarında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin gözaltına alınması için İzmir merkezli 38 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

Ayrıca, hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerin 1’i Yarbay, 3’ü Üsteğmen, 2’si Teğmen, 15’i Astsubay ve 7’si Uzman Çavuş rütbesinde olduğu öğrenildi. Operasyon kapsamında, çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Öte yandan, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ/PDY’ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Dairesi Başkanlığı nezdinde kurulan ankesörlü/ kontörlü veri havuzu kullanılmak suretiyle 19/11/2019 tarihinden bugüne kadar düzenlenen 24 ayrı operasyon sonucu, 3 bin 635 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı talimatı verildiğini, şüphelilerden 2 bin 290’ı muvazzaf, 682’si muvazzaf olmayan asker, 710’unun ise darbe girişimi sonrası kapatılan askeri okul öğrencisi olduğunu, yakalanan ve gözaltına alınan şüphelilerden bin 585’inin tutuklandığı, 531 şüphelinin ise faydalı itirafçı olması gerekçesiyle serbest bırakıldığı bildirildi.

Şanlıurfa'daki operasyonda ilginç görüntü: Aranan gaspçı dolabın gizli bölümünde yakalandı
FOTOĞRAF 8
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Şanlıurfa’da Atatürk Mahallesinde bulunan iş yerlerinde silah zoruyla alıkoyulan 2 kişi, darbedilip paralarının silah zoruyla alındığını söyleyerek polise ihbarda bulundu.
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İhbar üzerine harakette geçen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, darp ve gasp olayını gerçekleştiren 6 şüphelinin belirlediği adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.
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Polisin dikkati sayesinde dolabın arkasındaki ahşap kapak kırılarak şüpheli gözaltına alındı.
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Şüphelinin yanında gizlediği poşette 6 tabanca ve 28 mermiyle ele geçirilirken, yakalanma anı ise cep telefonu kameralarına yansıdı.
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Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
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Şanlıurfa'da 2 kişiyi gasbeden şüpheli dolabın gizli bölümünde yakalandı
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Şanlıurfa'da 2 kişiyi gasbeden şüpheli dolabın gizli bölümünde yakalandı
Şanlıurfa'daki operasyonda ilginç görüntü: Aranan gaspçı dolabın gizli bölümünde yakalandı
Şanlıurfa'da 2 kişiyi darbettikten sonra silah zoruyla paralarını gasbeden 6 şüpheli, polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonla yakalandı. Biri evinin içerisine yaptırdığı özel dolapta yakalanan 6 şüpheli, polisteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


38 ilde devFETÖ operasyonu

38 ilde dev
FETÖ operasyonu

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