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Gündem 380 FETÖcü 6 bin 31 FETÖcünün ismini verdi Bin beş yüzden fazlası ilk kez belirlendi
ANKARA

380 FETÖ’cü 6 bin 31 FETÖ’cünün ismini verdi: Bin beş yüzden fazlası ilk kez belirlendi

Ankara’da 4 ayda 380 FETÖ üyesi etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı oldu. FETÖ’cü itirafçılar tarafından 6 bin 31 örgüt mensubu teşhis edildi. Bu kişilerden bin 510’unun ilk defa deşifre edildiği öğrenildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​380 FETÖ’cü 6 bin 31 FETÖ’cünün ismini verdi
Gözaltına alınan 1565 zanlıdan 380’i etkin pişmanlıktan yaralanarak itirafçı oldu ve örgüt hakkında birçok kritik bilgiyi güvenlik güçleriyle paylaştı.

Ankara’da yılın ilk 4 ayında FETÖ’ye yönelik operasyonlarda gözaltına alınan zanlılardan 380’i etkin pişmanlıktan yararlanarak 1510 örgüt mensuunu ilk kez deşifre etti.

Arif Paşa bu yüzden hedefte
GÜNDEM
Arif Paşa bu yüzden hedefte
  • Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Ocak-Nisan 2021 tarihlerinde örgüte yönelik 46 operasyon düzenlendi. FETÖ/PDY’ye yönelik operasyonların 8’i emniyet, 6’sı kara kuvvetleri, 4’ü jandarma, 3’ü adliye, 2’si hava kuvvetleri, 1’i deniz kuvvetleri ve sahil güvenlik, 1’i mülkiye, 1’i savunma sanayi, 1’i milli eğitim ve öğretmen yapılanması ile 19’u örgütün çeşitli alanları ve güncel örgütlenmesine gerçekleştirildi.

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380 KİŞİ İTİRAFÇI ETTİ

Gözaltına alınan 1565 zanlıdan 380’i etkin pişmanlıktan yaralanarak itirafçı oldu ve örgüt hakkında birçok kritik bilgiyi güvenlik güçleriyle paylaştı. Etkin pişmanlıktan yaralanan kişiler tarafından 6031 örgüt mensubu teşhis ve beyan edildi. Bunlardan 1510’unun ilk defa deşifre edilen isimler olduğu belirlendi. Örgütün güncel ve mahrem yapılanmasına yönelik yeni operasyonların, etkin pişmanlıktan yararlanan zanlıların verdiği bilgiler ışığında genişleyerek süreceği öğrenildi.

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